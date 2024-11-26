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坐空姐正對面「曾頌恩喊賺爛」回家面對　妻高EQ回1句

▲▼ 曾頌恩撿到賢？　笑稱：突然覺得命不差 。（圖／截自曾頌恩IG）

▲曾頌恩坐在空姐前面。（圖／截自曾頌恩IG）

記者施怡妏／綜合報導

中華隊19日前往東京備戰12強複賽，重砲手曾頌恩因年紀小要搭乘經濟艙，原本哀怨的他，發現正好坐在空姐對面的座位，笑稱「突然又覺得命好像不差」，老婆見狀後喊「你很爽喔」。如今賽事結束回國，曾頌恩的太太也幽默回應，「只是娛樂娛樂，沒有什麼跪主機板」。

曾頌恩太太在Threads發文，提到大家非常關心「經濟艙事件」的後續。她解釋，當時只是開玩笑，娛樂大家而已，「所以也沒有什麼跪主機板跟榴槤啦」。

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看到選手舟車勞頓回台灣後，還要被追問「坐商務艙的感覺是什麼？沒有相親位，沒有空姐會不會很失望？」她希望大家多問一些跟棒球有關的事情，「好歹問個，他認為這次12強賽事的經驗，對於他接下來球季有什麼幫助或改變之類的吧，不然一直寫那種，等下有人看到又要說曾只會搞笑」。

中華隊19日啟程前往東京備戰12強複賽，其中7名選手必須搭乘經濟艙，重砲手曾頌恩正好坐在空姐對面的座位，他還自我調侃，「突然又覺得命好像不差。」不過，中華職棒會長蔡其昌19日晚間宣布好消息，回程所有教練、球員都可以搭乘同班機的商務艙與白金豪經艙，「頌恩，回程不能讓你再坐相親位了。」

中華隊19日搭機前往東京備戰12強複賽，由於台灣、日本與澳洲3隊各分配到12個商務艙座位，中華隊將商務艙保留給教練團使用，選手則依年齡大小分配到白金豪經艙或經濟艙，曾頌恩正好坐在空姐對面的座位，他還自我調侃，「沒有豪經有空姐，賺爛」、「突然又覺得命好像不差」。

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