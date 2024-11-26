吳鳳科大霸氣出手！無人機科技系新生入學　每人發一台無人機

▲吳鳳科大人工智慧無人機科技系首屆新生入學贈無人機。（圖／吳鳳科技大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科大成立全國人工智慧無人機科技系，規劃人工智慧、機械學習、無人機操作應用與維修組裝課程等，培育無人機操作應用專業人才，要求學生熟悉民航局無人機管理規範，且能夠自行組裝維修無人機，成為操作無人機專業人才。

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▲校方由蔡宏榮校長(圖左1)人工智慧無人機科技系主任陳楊正光(圖右1)代表智應首屆新生入學贈送每位新生一架無人機，作為學習與實作的核心工具。（圖／吳鳳科技大學提供）



首屆新生入學贈送每位新生一架無人機，作為學習與實作的核心工具。目的讓學生在學習過程中接觸最新科技，提升實務經驗和專業技能。贈送的無人機不僅適合課程需求，也將成為學生參與專題製作、創新競賽及實務操作的重要工具。內建基礎程式設計功能及簡易模組化介面，適合學生從零基礎開始學習，同時也能滿足進階設計與開發需求。

▲吳鳳科大人工智慧無人機科技系首屆新生入學獲贈無人機。（圖／吳鳳科技大學提供）



人工智慧無人機科技系主任陳楊正光表示，我們希望透過這項政策，縮短學生從校園到產業的適應期，讓他們能在大學期間充分掌握無人機操作、程式設計及智慧應用的技能，成為國內最優秀的無人機專業人才，進一步為未來職涯鋪路。



吳鳳科大校長蔡宏榮表示，本校一直致力於追隨社會趨勢和產業需求，以提供學生最優質的教育環境。對應中科院在嘉義民雄院區興建無人機專屬生產廠區和嘉義縣政府規劃的「無人機與航太產業園區」，112年度學校向教育部提出成立人工智慧無人機科技系的計劃獲准成立。在培養無人機技術領域的人才，促進科技創新，為無人機產業的發展貢獻力量。