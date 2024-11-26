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南投青年市集在中興新村　社群標註店家有望獲消費券

▲南投青年市集活動將於11月30日、12月1日在中興新村舉行。（圖／南投縣政府提供）

▲南投青年市集活動將於11月30日、12月1日在中興新村舉行。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

2024南投縣青年市集活動將於本周末在中興新村舉行，安排蛋白工坊等知名品牌店家設攤、在地青年培力講座等多元內容，現場還將發放專屬消費券，南投縣青年發展所歡迎遊客與在地民眾呼朋引伴、共襄盛舉。

縣府青發所說明，除蛋白工坊，炭之癮、日晨咖啡、討論度爆表的胖卡餐車等都將參與本次市集，另有樂團表演、青年品牌交流盛會等活動；另於社群平台（FB、IG、Threads）發文標註市集店家，就有機會獲得消費券乙張，每人限領一次，數量有限、送完為止，詳細辦法以粉絲專頁公佈為主。

縣長許淑華表示，青年創業階段面臨的問題很多，不論是資金、技術、諮詢、輔導與交流平台等，都將透過青年發展所整合更多中央、地方的資源來做協助，幫助創業者在南投紮根；青年市集即希望結合創業深度交流與品牌分享，讓更多青年的創新思維得以呈現、並根留在地，搭配相關政策投入，進一步將南投打造成青年夢想的孵育基地。

【2024南投縣青年市集活動-青出於南】

活動日期：11/30（六）至12/01（日）

活動時間：上午11:00至下午5:30

活動地點：九二一重建感恩紀念公園(南投市省府路6號)

官方粉絲團連結：https://reurl.cc/r3xGk1

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