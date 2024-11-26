慶中華奪金！溪湖鎮公所29日送千碗阿讚爌肉飯+千杯飲料

▲慶祝中華奪冠，溪湖公所將於29日送出千碗阿讚爌肉飯。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

中華隊擊敗日本奪世界12強賽冠軍，令人振奮，彰化縣祭品文加碼慶賀，繼昨日北斗鎮肉圓名店「肉圓詹」發送500顆肉圓、香菜咖啡「偑巷咖啡」推出買一送一之後，今天上午「阿美姊高麗菜飯」送出100碗，此外，11點溪湖阿讚爌肉飯便當送出100個、公所將於29日下午5點送出1000份爌肉飯及千杯飲料。

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▲慶祝中華奪冠，阿美姊高麗菜飯送百碗。

2024世界棒球12強賽中華隊表現亮眼，奪下冠軍，以4比0完封27連勝的日本隊。比賽結束後，不少「祭品文」開始兌現，昨日「肉圓詹」業者也在臉書「我是北斗人」貼文，25日送出100份肉圓，北斗鎮代會主席陳世凱、溪州鄉民代表鄭任凱等人再加碼到250份，一早便有不少民眾到場，排隊長長人龍。

▲肉圓詹前排滿人龍。

香菜咖啡推出買一送一的活動，在地企業「名群門弓器」加碼100杯香菜魔人免費贈送，中午12點發放，不到1小時就被索取完畢，他特別擺出鎮店之寶，總統賴清德的簽名球，跟民眾一起慶祝。

▲慶祝中華奪冠，香菜魔人咖啡擺出總統簽名球。

今天上午「阿美姊高麗菜飯」慶賀中華隊奪冠軍，送出100碗，溪湖阿讚爌肉飯便當也是送出100個，溪湖鎮公所鎮長何炳樺與贊助者將再加碼發送千碗爌肉飯及千杯飲料，於11月29日（週五）下午5點將於公所前廣場發放號碼牌，當日現場發放500碗爌肉飯，剩餘的500碗將以兌換券方式提供，邀請鎮民共同享受世界冠軍的喜悅。

▲慶祝中華奪冠，溪湖公所將送出阿讚爌肉飯千份。