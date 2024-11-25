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9歲路跑童遭輾斃！駕駛辯「車速20km沒看到小孩」　8萬交保　

▲▼彰化9歲男童陪父親跑馬拉松，遭汽車撞及輾過頭部命危。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化9歲男童陪父親跑馬拉松，遭休旅車輾斃。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

二林鎮伯立歐公益路跑馬拉松活動昨(24日)發生意外，一名9歲男童陪同參賽的爸爸路跑，遭楊男駕駛休旅車闖入賽道，右側車身撞到前方男童、男童倒地再遭右車輪輾斃。警方初步調查，楊男疑未注意前方路況釀禍，雖然他不斷強調自己車速只有開20公里，但警詢後依過失致死罪嫌移送，今天下午檢方裁定以8萬元交保。

▲▼彰化路跑，9歲男童遭輾斃，主辦單位發言人、肇事楊姓駕駛說法。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲肇事楊姓駕駛。（圖／記者唐詠絮翻攝）

伯立歐公益路跑主辦單位表示，此次交管人數132人，三角錐800個，全員志工人數925人，單位有依照規定投保，現場參賽選手經過的賽道都有安排交管人員，全面管制車輛進出，相關路口也都設有預警、並且封路，對於該輛休旅車為何會闖入賽道輾斃男童，仍須等待警方進一步釐清。

▲▼彰化路跑9歲男童遭休旅車輾斃。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲陳童遭休旅車輾斃。（圖／記者唐詠絮翻攝）

楊姓駕駛昨天肇事後接受採訪時反駁，現場該路段根本沒有看到管制，只看到路邊很多人在路跑，當時他從人群旁邊開車經過，完全沒看到前方有小孩，直到感覺車底輾到東西，才趕快停車並下來察看。

據警方初步調查，楊男從未管制的產業道路轉入儒林路，直行約100公尺遠，右側車身撞到男童，未注意到男童遭撞倒地，右車輪直接輾過，造成全身多處重創，地上也留下一灘血跡，男童緊急送往二基醫院急救仍不治。經警詢後，楊男今天上午被依過失致死罪嫌移送地檢偵辦，下午1點30分檢方裁定以8萬元交保。

▲▼彰化9歲男童陪父親跑馬拉松，遭汽車撞及輾過頭部命危。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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