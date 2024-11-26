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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

接機12強中華隊選手挨轟硬蹭　伍麗華澄清曝花環意義

▲▼12強中華隊接機。（圖／記者湯興漢攝）

▲12強中華隊接機。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

中華隊在世界棒球12強奪金，號稱「最高規格」接機，然而歸國時動線混亂，有媒體跟選手推擠、口角，還有免稅店幹部亂入，把球員跟教練當配角，網友也直指原民綠委伍麗華到場硬蹭。對此，伍今（26日）受訪時澄清，家鄉有兩位選手吉力吉撈•鞏冠跟吳俊偉參加12強賽，陪同他們父母接機，榮耀冠冕就是要親自戴上花環，兩位選手也請我幫他們戴上，因為文化差異可能有的選手比較不習慣，但也都拿在手上。

伍麗華表示，自己來自屏東縣瑪家鄉，有兩位棒球選手入選12強賽，跟我同村的就是吉力吉撈•鞏冠，另一位就是隔壁村的吳俊偉，光榮歸國的時刻，吉力吉撈•鞏冠的父母有事無法到台北親自接機，吳俊偉父母是開車北上，自己得知消息後希望一起去接機，所以請兒子做了30個原住民的花環。

伍麗華指出，榮耀冠冕就是要親自戴上花環，昨天部落老人家也很辛苦趕工，更坐高鐵直達台北帶到機場，很高興親自迎接，吉力吉撈•鞏冠看到我也主動擁抱，也跟他們說在大廳有準備花環，因為文化差異可能有的選手比較不習慣，但也都拿在手上，吉力吉撈•鞏冠跟吳俊偉也請我幫他們戴上。

伍麗華直言，非常高興，透過這樣的方式讓他們知道，族人因他們備感榮耀，謝謝他們的努力。

對於被質疑硬蹭，伍麗華回應，自己沒有帶助理拍照，他們也進不去，選手在那邊等行李，空檔期間看到兩位族人拿行李出來，才有那樣的畫面，自己也發照片分享喜悅。

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