台灣創「下剋上」奇蹟！　巨人OB談戶鄉失分：這就是棒球可怕之處

▲戶鄉翔征沒能守住第五局，因此日本隊教練也被質疑錯過換投時機 。（圖／記者李毓康攝）



記者王佩翊／編譯

2024世界12強棒球賽24日終於落幕，決賽中華隊以4：0完封日本，成功打斷日本連27勝的紀錄。儘管中華隊最初不被看好，但是仍然成功讓日本衛冕冠軍夢破碎。前讀賣巨人監督與王牌選手堀內恆夫則在部落格寫下對於此次賽事的看法，他直言，台灣選手展現的「下剋上」，正是棒球可怕的地方。

日本隊在決賽派出讀賣巨人的王牌投手戶鄉翔征對戰中華隊，而他連守4局無失分，卻在第五局被林家正與陳傑憲接連轟出陽春砲與三分砲，瞬間連失4分，讓日本隊陷入劣勢，直到九局下仍無法逆轉，最終吞敗。

令人震驚的是，日本隊已經連續拿下27場勝利，在決賽前從未輸給任何一隊，沒想到卻在最後一場比賽輸給賽前不被看好的中華隊，最終飲恨拿下銀牌。

事實上，中華隊獲勝也並非僥倖，在多場比賽中都展現出完美防守與超強進攻能力，成功拿下世界冠軍，感動全台。

76歲堀内恒夫現役期間是日本讀賣巨人的王牌投手，也曾擔任讀賣巨人的監督，是戶鄉翔征的大前輩。他賽後在自己的部落格寫道，「世界12強棒球賽決賽，日本很可惜地輸給了中華台北隊。這次在看比賽的過程中，看著日本隊靠著這個球員組成不斷晉級，我不禁讚嘆日本棒球的水準真的很高。當然，如果說有什麼期待的話，沒有什麼比拿到冠軍更棒的事了。」

他寫道，「直到決賽前，我們都沒輸過一場比賽，一直連勝，因此我也曾經期待日本會拿下冠軍。然而這就是棒球可怕的地方。今年日本中央聯盟也出現下剋上的情況，所以比賽前也曾有過不好的預感。所謂的連勝，總有一天會被終止。」

提到王牌投手戶鄉，堀内恒夫表示，戶鄉是先發選手，比賽後有很多人在質疑教練換投的時機點，但是相信教練也有自己的判斷。堀内恒夫直言，「教練應該是期待戶鄉可以給出不一樣的結果，但是很可惜的是，戶鄉沒能回應教練的這份期待。就只是這樣而已。從結論而言，只能說在這個時期打棒球會非常辛苦。所有選手都辛苦了。」