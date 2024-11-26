陳傑憲返台「又再找老婆」急忙跑回機場大廳！夫妻恩愛對話曝

記者施怡妏／綜合報導

中華棒球隊在24日奪下2024世界棒球12強賽的冠軍後，隊長陳傑憲被發現不僅到處找老婆，還在慶功宴上哄小孩睡覺，讓網友狂讚「好男人」，昨（25）日中華隊光榮抵台，陳傑憲又在找老婆，已經離開機場大廳，不久後又走回去，終於與老婆小孩碰面，主持人還拿麥克風說「傑憲終於找到太太了」。

▲陳傑憲跑回來找老婆。（圖，下同／翻攝自ETtoday新聞雲直播）

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陳傑憲受訪完後離開大廳，隨隊準備上遊覽車，過沒多久，他又急忙從機場外跑回大廳，原來是要找老婆。回到大廳見到老婆小孩後，老婆推著嬰兒車指著行李，表示剛剛在領行李，陳傑憲則說「想說你怎麼那麼慢」，主持人還調侃「傑憲終於找到太太了」，讓現場大批粉絲笑翻。

不僅如此，陳傑憲下飛機後全程跟在老婆身邊，以保護小孩老婆優先，後來被大批記者媒體、粉絲包圍，他加快腳步往前走，還用台語說了一句「我沒關係，我老婆跟小孩有安頓好就好」，愛妻護家的好形象讓網友大讚，「愛妻魔人陳傑憲，好帥」。

網友們看了笑翻，「好可愛，他老婆是很容易走丟的體質嗎」、「傑憲不是在打全壘打，就是在找老婆的路上」、「在管制區被擠得亂七八糟，他請其他人先護綺綺跟小孩離開」、「天天找老婆日常，陳傑憲，今天找老婆沒有極限」。

陳傑憲與妻子綺綺在2021年結婚，綺綺本身是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的成員，以亮眼外貌和活潑表演風格深受球迷喜愛，婚後育有2子，小兒子更是才出生不久，在這次的12強棒球賽中，陳傑憲將世界冠軍的榮耀作為妻子的30歲生日禮物，並在社交媒體上表達了對妻子的愛意及感激，「這榮耀的時刻屬於台灣，也屬於我們全家。」愛家好男人形象被封為「國民老公」。