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快訊／亂爆「晶華緋聞女主角」　周玉蔻、蔡玉真一審各判1年6月

▲▼1988年中國小姐張淑娟出示周玉蔻1999年擔任TVBS週刊總編輯時的報導，外加2000年《新新聞週刊》報導，批周玉蔻當年報導過「晶華緋聞案」女主角，如今卻移花接木誣賴她。（圖／記者黃哲民攝）

▲1988年中國小姐張淑娟（中）出示周玉蔻1999年擔任TVBS週刊總編輯時的報導，外加2000年《新新聞週刊》報導，批周玉蔻當年報導過「晶華緋聞案」女主角，如今卻移花接木誣賴她。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

名嘴周玉蔻、蔡玉真2022年指稱前中國小姐張淑娟，是總統府前秘書長蔣孝嚴1999年「晶華緋聞案」女主角，但經查與事實不符，周、蔡被起訴涉犯加重誹謗等罪嫌，周道歉不認罪，蔡認罪自稱比張更痛苦，張怒求法官判處2人各1年6月徒刑，台北地院今（26日）判決，依照個資法分別判處蔡、周2人各1年6月徒刑，可上訴。

本案源於周玉蔻2022年9月間，屢次指稱當時競選台北市長的蔣萬安，並非故總統蔣經國孫子、不該謊稱蔣家血統騙選票，周更爆料蔣萬安父親蔣孝嚴（原姓章）的「晶華緋聞案」，女主角曾任中國小姐、空姐等身分。

▲▼媒體人周玉蔻被控報導影射東元電機前董事長邱純枝《小三奪權》、涉犯加重誹謗罪嫌，25日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲周玉蔻出庭向前中國小姐張淑娟道歉但不認罪，堅稱有求證。（圖／記者黃哲民攝）

鋪陳多日後，周玉蔻同月22日主持民視「辣新聞」節目，指稱這位女主角就是1988年榮獲中姐后冠的張淑娟。

蔡玉真在另1個政論節目呼應周玉蔻透露的張淑娟身分線索，周公布張的全名後，蔡跟進指出「從1999年案發時間擔任晶華飯店VIP訂房主管的口中，確認當晚訂房和章孝嚴滾床單的女主角，就是1988年中國小姐與胡翡翠並列第一名的張淑娟」。

張淑娟怒告周玉蔻、蔡玉真涉犯加重誹謗等罪嫌，提告當天，周搶先到台北地檢署前卡位，與聲援張的時任台北市議員王鴻薇互罵「蟑螂老鼠」，張提告後甩不開一路緊跟的周、嚇得當眾大哭。

▲▼名嘴周玉蔻（黑外套黑口罩）與蔡玉真（白上衣十字架綠外套）涉誹謗前中國小姐張淑娟（白上衣雙肩包）是「晶華緋聞案」女主角，台北地院22日開庭後辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼名嘴蔡玉真涉誹謗前中國小姐張淑娟是「晶華緋聞案」女主角，出庭認罪自稱比張還痛苦。（圖／記者黃哲民攝）

現年60多歲的張淑娟出庭帶著當年中姐冠軍彩帶，強調出國比賽為國爭光，早已退休多年，是60歲以下台灣民眾不認識的大嬸，卻無端遭誣跟有婦之夫滾床單，緋聞案女主角明明另有其人，當年報導的記者都還活著，周、蔡2人公然作假，「為何不先來問我、為何追殺我一個老百姓？」

張淑娟批周、蔡2人「用舌頭殺人」、毀人名節，靠八卦衝高收視率，要2人若有羞恥心、應該封麥退出媒體，張並請求法官判周、蔡2人各1年6月徒刑、不得緩刑。張另向周、蔡及民視公司連帶求償精神慰撫2000萬元。

▲▼前中國小姐張淑娟告媒體人周玉蔻、名嘴蔡玉真涉嫌加重誹謗，27日與律師吳漢成到台北地院開完庭受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲前中國小姐張淑娟喊話周玉蔻、蔡玉真應封麥退出媒體。（圖／記者黃哲民攝）

周玉蔻與蔡玉真挨告宣稱，所謂「案發時間擔任晶華飯店VIP訂房主管」，就是張淑娟的中學女同學戴芝蕙，雙方是在1場飯局，遇到時任餐廳執行長的戴女，經飯局主人引薦，戴女自稱「晶華緋聞案」當時任職晶華酒店，幫張訂房。

戴芝蕙在檢方偵辦與法院開庭時作證，均全盤否認周、蔡2人說法，堅稱在飯局初次見到周玉蔻、僅客套寒暄，她雖認識蔡玉真，但從沒說過替張淑娟訂房，張也從沒託她訂房，況且「當年不是大家都知道緋聞案女主角是誰嗎」。

周、蔡2人認為戴芝蕙避重就輕、有苦衷不能說實話。檢方批周、蔡「只有餐會上的捕風捉影」，爆料內容是無關公益的私德，「若非為了搏眼球，此事與她們有何關係」，周、蔡2人卻任意在社會公器散布，毫不考慮張淑娟可能受到傷害。

周玉蔻出庭「誠摯道歉」但不認罪、堅稱有求證、爆料有公益性，目的是檢視蔣萬安參選是否濫用「蔣家後代」紅利，得知爆料出錯，也立刻道歉、非故意誹謗。

蔡玉真在爆料出包後退出螢光幕，出庭認罪表示很遺憾，對張淑娟所受壓力感同身受，但蔡抱怨張「被害想像」創造出對她不實的指控、令她身心俱疲，「反過來是她加害我」、「其實我比她更痛苦」。

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