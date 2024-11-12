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幼兒園餵藥案挨批洩露教保員個資　王婉諭告王鴻薇誹謗結果出爐

▲▼王婉諭在律師郭德田陪同下到台北地檢署控告王鴻薇涉嫌加重誹謗（圖／記者劉昌松攝）

▲王婉諭否認洩露新北幼兒園教保員個資，告立委王鴻薇涉嫌加重誹謗，台北地檢署處分不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

新北市板橋區某幼兒園去年（2023年）傳出幼童疑遭餵食有毒藥物事件，經新北地檢署查無實據後不起訴，立委王鴻薇陪何姓教保員開記者會，批時任立委王婉諭公布教保員個資造成傷害，王婉諭告王鴻薇涉嫌加重誹謗後，台北地檢署今（12日）將王鴻薇處分不起訴。

北檢不起訴理由指出，王鴻薇本案批評王婉諭的依據來自何姓教保員、非憑空捏造或未盡查證責任，王婉諭時任立委、屬於重要公眾人物，對於事關公益的言行，應以最大容忍接受監督，而本案涉及民代是否洩露民眾個資議題，與公益有關，屬可受公評事項。

▲▼王鴻薇 聯訪 爆料陳時中 王必勝 應酬爆乳辣妹送客。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委王鴻薇陪同個資遭外洩的幼兒園教保員開記者會，批時任立委王婉諭「動用私刑」等語，挨告涉犯加重誹謗獲不起訴。（圖／記者屠惠剛攝）

檢方認為，王鴻薇本案所做評論，依個人價值判斷且與事實相關聯，並非單純以貶低王婉諭評價、損害王婉諭名譽為唯一目的，即使內容字句令王婉諭不悅，但王鴻薇用意是引起民眾注意、期許政治人物謹言慎行，難認出於惡意，仍應受言論自由保障。

王婉諭現任時代力量政黨主席，今回應尊重檢方調查結果，但她批王鴻薇始終沒提出任何具體事證「我到底於何時、何地洩漏教師個資」。王婉諭認為此事為王鴻薇刻意的政治攻擊，令人遺憾，她提告希望社會正視這種潑髒水的文化，終結惡質的政治手段。

王婉諭聲稱「對我來說，只有親、師、生相互信任、共好的幼托環境，才能讓孩子平安、快樂的長大。我不會隨著王鴻薇這種刻意製造親師對立的政治攻擊手法起舞，更不會停下我持續為孩子發聲的腳步。」

本案源於去年5月間，板橋區1間加盟連鎖品牌的幼兒園，傳出10多位幼童疑遭教保員餵食「巴比妥」與「苯二氮平」之類的鎮靜安眠藥物，還有幼童說被老師餵食「彩虹藥水」。

家長公開求助後引發輿論譁然，不僅幼兒園彭姓園長與8位教保員被圍剿，國民黨新北市長暨當時國民黨2024總統參選人侯友宜，也成為政治操作的箭靶。

新北地檢署偵辦該案，委請調查局鑑定該幼兒園36位幼童毛髮檢體、除少數人有感冒藥成分反應，其餘均沒檢測出「巴比妥」與「苯二氮平」之類藥物，有些家長帶小孩自行到醫院抽血檢驗，同樣呈現陰性或低於檢驗參考值的數據。

新北檢認為查無實據，去年7月13日將全案9人不起訴處分。王鴻薇同日陪該幼兒園何姓教保員開記者會，批評王婉諭等政治人物在司法調查還沒結果前，外洩教保員個資、「動用私刑」讓教保員接受全民公審，「這麼做實在太惡質！」

王鴻薇並在個人臉書粉專PO文，指出該幼兒園8位教保員姓氏、英文名與教學班級，全被王婉諭等人揭露，還公布相關照片，何姓教保員被認出、兼職工作因而停擺，生活受到常人無法想像的折磨。

王鴻薇喊話王婉諭「我就問，何老師說妳公布她個資，你也要告何老師嗎？」、「這些老師就是被妳們這樣的人，用媒體霸凌的方式搞得那麼慘」、「我會成為這些被妳傷害的幼兒園老師的後盾，不會讓妳繼續霸凌這所幼兒園和老師」。

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