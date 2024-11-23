批勞動部報告洗白謝宜容　周玉蔻點名「政次也逃不掉」

記者黃翊婷／綜合報導

勞動部勞動力發展署北分署吳姓公務員疑似因為遭到前分署長謝宜容職場霸凌而輕生，勞動部長何佩珊22日請辭獲准，謝也在同日發布影片道歉。不過，資深媒體人周玉蔻認為，「勞動部長下台負責，政次（許傳盛）也逃不掉」，應該以同樣走人的方式負起責任。

▲在北分署職場霸凌事件中，許傳盛也被各界多次點名應該負責。（圖／ETtoday資料照）

關於北分署職場霸凌事件，謝宜容神隱多日，22日自拍道歉影片並在YouTube上發布，她在影片中向輕生員工的家屬致歉，表示「我沒有保護好你們的孩子」，但還是無法平息眾怒。而勞動部長何佩珊在事件爆發之後數度落淚，並提出請辭，22日獲得政院准辭。

▲謝宜容自拍影片道歉。（圖／翻攝自YouTube）

媒體人周玉蔻在臉書發文抨擊，「勞動部長下台負責，政次也逃不掉！」政治評論員吳靜怡在節目《新聞放鞭炮》中直指，主導霸凌致死案調查報告的勞動部政務次長許傳盛應該負最大責任，這份報告不僅出現「目的良善」等離譜字眼，全篇報告的目的就是在洗白謝宜容，所以何佩珊准辭之後，許也應該以同樣走人的方式負起責任。

周玉蔻直言，民進黨立委林淑芬也點名許傳盛不適任，吳姓公務員母親的哭訴任何人看了都會感到難過，何況是政府官員，「事發至今，各級長官有關切撫慰過吳家人嗎？」

民進黨立委林淑芬22日表示，謝宜容相當心性高傲、跋扈，都是靠直屬長官蔡孟良、次長許傳盛、部長許銘春3人。時代力量黨主席王婉諭也曾呼籲行政院長卓榮泰組織院級調查小組，調查對象應該包括勞動部長何佩珊、政務次長許傳盛及相關高層。

至於何佩珊下台之後將由誰來接棒，行政院發言人李慧芝表示，新任勞動部長擬由立法委員洪申翰出任。洪申翰深耕勞工、環保等議題，因為財產申報無車無房、存款不到百萬，而被封為最赤貧立委，曾被認為最可能接任環境部等部會閣員。

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