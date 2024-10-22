「晶華緋聞案」張淑娟批周玉蔻、蔡玉真假道歉　請求法官判1年半

▲前中國小姐張淑娟（左）自稱早已是民眾認不出來的中年大嬸，卻遭周玉蔻、蔡玉真誣指為「晶華緋聞案」女主角，22日到台北地院出庭，建請法官判2人各1年6月徒刑、不得緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

名嘴周玉蔻、蔡玉真2022年指稱前中國小姐張淑娟，是總統府前秘書長蔣孝嚴1999年「晶華緋聞案」女主角，但經查與事實不符，周、蔡被起訴涉犯加重誹謗等罪嫌，台北地院今（22日）開庭，張怒責周是攀附執政者的「蟑螂」、批蔡「別把耶穌基督扯進來」，要2人若有羞恥心、應該封麥，並請求法官判處2人各1年6月徒刑、不得緩刑，法官諭知今年（2024年）11月26日宣判。

周玉蔻今庭訊仍舊「誠摯道歉」但不認罪，堅稱事先求證過張淑娟的中學同學戴芝蕙，相信戴所稱「幫張訂房」說法，因戴在「晶華緋聞案」發生時任職晶華酒店，且戴是在餐會中當眾所說。

▲名嘴周玉蔻（中）22日到台北地院出庭，對前中國小姐張淑娟「誠摯道歉」但否認意圖加重誹謗，反批張涉及人身攻擊「但我不記仇」。（圖／記者黃哲民攝）

張淑娟當庭含怒痛訴時，提到周玉蔻舊愛黃義交墜樓身亡事件，周反擊張涉及人身攻擊，「我很難過，但不記恨」，但希望法官把張的說法「記明筆錄」。周自認對台灣民主政治「有一定的社會肯定」，本案非故意誹謗張，而是討論當時參選台北市長的蔣萬安「蔣家後代」正當性，她跟張無冤無仇，請張「接受我的道歉」，並2度向張鞠躬。

蔡玉真庭訊認罪，但推稱是節目主持人說出張淑娟的名字，「造成傷害，我很抱歉」，蔡強調沒對張有加害的言詞，她當時本意為檢視蔣萬安與父親蔣孝嚴「誠信與財富」，發生此事很遺憾，張卻創造出對她不實的指控，「反過來是她加害我」。

蔡玉真自稱去年（2023年）2度開刀、回診70多次，對於張淑娟的「被害想像」，她身心俱疲、只想早點擺脫，所以原本只認罪加重誹謗，最後一併承認涉犯《個人資料保護法》，她覺得最痛苦的是「聽張述說遭受的痛苦，其實我比她更痛苦」。

▲名嘴蔡玉真認罪也對張淑娟道歉，但自認遭張的「被害想像」反傷害。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於周玉蔻2022年9月間，屢次指稱當時競選台北市長的蔣萬安，並非故總統蔣經國孫子、不該藉此身分騙選票，周更爆料蔣萬安父親蔣孝嚴（原姓章）的「晶華緋聞案」，女主角曾任中國小姐、空姐等身分，鋪陳多日後，周同月22日主持民視「辣新聞」節目，指稱這位女主角就是1988年榮獲中姐后冠的張淑娟。

蔡玉真在另1個政論節目呼應周玉蔻透露的張淑娟身分線索，周公布張的全名後，蔡跟進指出「從1999年案發時間擔任晶華飯店VIP訂房主管的口中，確認當晚訂房和章孝嚴滾床單的女主角，就是1988年中國小姐與胡翡翠並列第一名的張淑娟」，蔡自稱「我們很負責任地查證」，包括當時晶華有監視畫面等語。

張淑娟怒告周玉蔻、蔡玉真涉犯加重誹謗等罪嫌，提告當天，還鬧出周搶先到台北地檢署前卡位，與聲援張的時任台北市議員王鴻薇互罵「蟑螂老鼠」，張現身後甩不開一路緊跟的周、嚇得當眾大哭等插曲。

▲張淑娟22日到台北地院開完庭受訪，與背後走來的周玉蔻沒交集。（圖／記者黃哲民攝）

被周玉蔻指為「權威消息來源」的戴芝蕙，在檢方偵辦時出庭證稱從沒說過受張淑娟之託在晶華訂房，檢方起訴後，戴被合議庭傳訊作證，仍稱2021年4月在當時任職執行長的餐廳1場飯局，第1次遇到周，僅客套寒暄，從沒說替張訂房，張也從沒託她訂房。

周玉蔻與蔡玉真認為戴芝蕙作證避重就輕、有不能說實話的苦衷。檢方今庭訊批周、蔡無從抵賴，唯一能做為無罪擋箭牌的證據，「只有餐會上的捕風捉影、社交辭令」，且爆料內容是無關公益的私德，「若非為了搏眼球，此事與她們有何關係」，卻任意在社會公器散布，毫不考慮張淑娟可能受到傷害。

周玉蔻的律師強調當時爆料「有公益性」、目的是檢視蔣萬安參選是否濫用「蔣家後代」紅利，律師指周為從業50年的資深媒體人，「不畏強權」、對可受公評之事合理評論，應受言論保障，被蔡玉真告知爆料出錯，周也立刻道歉，應從嚴判斷有無誹謗犯意。

張淑娟庭訊自稱退休多年、專心作畫，早已是60歲以下台灣民眾不認識的中年大嬸，無端遭周玉蔻2人誣指為緋聞案滾床單女主角，形同遭受另類性霸凌、瞬間「社交死亡」，每一秒都活得很痛苦，但緋聞案女主角明明另有其人，當年報導的記者都還活著，周、蔡2人卻公然作假，「為何不先來問我、為何追殺我一個老百姓，妳們2個到底怎麼搞的？」

張淑娟怒責周玉蔻是攀附執政者的「蟑螂」、批自稱虔誠基督徒的蔡玉真「別把耶穌基督扯進來」，2人道歉都是假，要2人若有羞恥心、應該封麥。張委任律師吳漢成說合理查證不是美德，而是媒體基本義務，建請法官判周、蔡2人各1年6月徒刑、不得緩刑。張與律師開完庭受訪表示，已向周、蔡及民視公司連帶求償精神慰撫2000萬元。