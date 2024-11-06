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遭周玉蔻影射「小三奪權」！東元邱純枝批空穴來風　12／11宣判

記者黃哲民／台北報導

東元電機前董事長邱純枝告媒體人周玉蔻寫報導影射她是小三、涉嫌加重誹謗，台北地院今（6日）首度傳喚邱純枝作證，邱批周「空穴來風、莫須有的指控」，並堅稱自己和東元集團會長黃茂雄只有公務關係、毫無私情，卻被報導嚴重毀損名譽，法官諭知辯論終結，訂於下月（12月）11日下午2點29分宣判。

▲▼東元集團副會長邱純枝（短髮戴眼鏡黑色套裝）告媒體人周玉蔻涉嫌加重誹謗，6日到台北地院作證首度現身。（圖／記者黃哲民攝）

▲東元集團副會長邱純枝告媒體人周玉蔻涉嫌加重誹謗，6日到台北地院作證首度現身。（圖／記者黃哲民攝）

今年（2024年）升任東元集團副會長的邱純枝，事先徵得法官同意，今在隔離室透過變音男聲應訊作證，不想和周玉蔻面對面，周的律師一度疑惑為何只聞其聲不見其人，法官解釋尊重邱的要求。

▲▼東元集團副會長邱純枝（短髮戴眼鏡黑色套裝）告媒體人周玉蔻涉嫌加重誹謗，6日到台北地院作證首度現身。（圖／記者黃哲民攝）

▲東元集團副會長邱純枝（右）告媒體人周玉蔻涉嫌加重誹謗，6日到台北地院作證首度現身。（圖／記者黃哲民攝）

邱純枝證稱，本案報導說她跟黃茂雄遭外界質疑「令人聯想到吳東進與李紀珠的傳聞」、「這件事情在業界、新媒體界傳了很久，從來沒有浮上檯面過」，這段話完全是空穴來風，報導又說她「在東元公司的董事長位置還有一層跟黃茂雄緋聞關係的疑慮」，這更是莫須有的指控。

邱純枝說她沒接到周玉蔻或放言公司直接求證，是公司法遵部門律師處理，她看完律師轉交對方提問事項，雖沒看到報導，但可得知大概內容，她要律師回應對方這是一個不實的報導，要求對方一定要求證、要提醒對方會有法律責任，律師寫好回應給她過目，她沒修改。

▲▼東元集團副會長邱純枝（短髮戴眼鏡黑色套裝）告媒體人周玉蔻涉嫌加重誹謗，6日到台北地院作證首度現身。（圖／記者黃哲民攝）

▲媒體人周玉蔻報導東元電機父子爭奪經營權事件，涉以《小三奪權》為題影射時任東元董事長邱純枝，因此被控涉嫌加重誹謗。（圖／記者黃哲民攝）

邱純枝強調，1997年加入東元公司前就認識黃茂雄，20多年來，她跟黃茂雄只有公務關係、毫無私情，「黃茂雄就是我的長官」，2人多次一起到日本出差，巡視當地子公司、拜訪客戶，黃妻有幾次隨行，因黃茂雄夫妻在日本當地有住處，黃妻出現「我不覺得奇怪」，但她跟黃茂雄出差，絕無私人旅遊行程。

法官單刀直入訊問當時東元經營權之爭，「到底在爭什麼」，邱純枝坦白說黃茂雄之子黃育仁想爭取董事長職務，她本身也是董事長候選人，彼此應該不是同一陣營。

黃育仁被周玉蔻指為本案報導消息來源，法官問邱純枝有無對黃育仁提告，邱嘆氣說有提告，但「結果非常不幸，這是我對台灣司法制度不解之處，怎麼有人在媒體公然指責別人，最後包裝成跟社會公益有關，然後獲得不起訴處分，真的是無言！」

▲▼東元集團會長黃茂雄長子、菱光科技董事長黃育仁，因東元前董事長邱純枝告媒體人周玉蔻涉嫌加重誹謗，25日到台北地院作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲東元集團會長黃茂雄長子、菱光科技董事長黃育仁，因東元前董事長邱純枝告媒體人周玉蔻涉嫌加重誹謗，日前到台北地院作證。（圖／記者黃哲民攝）

邱純枝結束作證先離開，不回應記者發問。周玉蔻與律師主張本案的報導有消息來源、合理查證，刊登前也設法聯繫邱純枝與東元公司求證、一併刊登回應全文，毫無誹謗意圖，周聲稱可理解邱的感受，但本件報導已嚴謹查證與平衡報導。法官諭知辯論終結，下月11日下午2點29分宣判。

本案源於周玉蔻2021年4月12日，在她經營的網媒《放言》以《東元父子爭，刺破了黃茂雄夫人多年隱痛！？友人嘆：居然演變成「小三奪權」八點檔連續劇！》為題，報導東元集團會長黃茂雄當時與兒子黃育仁爭奪東元經營權內幕。

周玉蔻在本件報導提及黃茂雄與邱純枝的關係「令人聯想到（新光金控）吳東進與李紀珠的傳聞」、「邱純枝在東元公司的董事長位置還有一層與黃茂雄緋聞關係的疑慮」、黃茂雄妻子對邱的懷疑「已是不能說的祕密」，「每次黃茂雄出國，妻子都要跟著，防邱靠近她的家庭」等語。

邱純枝怒告周玉蔻沒向她求證，就影射她是「小三」，周表示報導主要內容來自當面採訪黃育仁。檢方起初認定本件報導內容非杜撰、處分周不起訴，經高檢署發回續查，黃育仁證稱僅向周請教心中懷疑、否認跟周說「邱純枝是黃茂雄的小三」等語。

檢方認為周玉蔻僅依黃育仁臆測，加油添醋做成子虛烏有的報導，起訴周涉犯加重誹謗罪嫌。

黃育仁日前到北院出庭為本案作證，屢以「事隔3年、記不清楚」等語迴避關鍵問題，辯稱拜託朋友陳世凱約周見面「請教公司經營的建言」。

經法官追問，黃育仁承認「很有可能」跟周玉蔻提過，他母親懷疑的「壞女人」是指邱純枝，他在其他媒體採訪時，也認同母親的看法，但他認為跟周碰面「聚餐」不是「採訪」，沒正面回答有無授意周做本件報導。

當年牽線周玉蔻與黃育仁見面的陳世凱，時任台中市議員、現任交通部長，先前到北院為本案作證表示，席間主要聽黃敘述的故事，他聽完當場評語「小三奪權」，覺得黃描述的情節，就像八點檔、宮廷劇。

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