棒球員都早婚嗎　他查中華隊震驚：一堆2000年後出生的都結婚有小孩

▲中華隊球員好多2000年後出生，他一查震驚「一堆人已經結婚有小孩」。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

中華隊24日在世界棒球12強奪金，為台灣棒球史寫下歷史性的紀錄，所有在場上奮戰的球員都受到國人高度關注。有網友表示，他發現這是中華隊的球員，許多都2000年後出生的，而且好幾個都有老婆孩子了，讓他非常震驚「棒球員都這麼早結婚的嗎」。

原PO在Dcard表示，身爲一日球迷的他發現，這次中華隊有好幾個2000年後出生的球員，而且好幾人已經結婚有小孩了，像是24歲戴培峰2000年1月出生已婚有一子、24歲曾頌恩2000年1月出生已婚有一子，張政禹2000年6月出生已婚有一子、江坤宇2000年7月出生已婚，另外莊昕諺、邱智呈、王志煊及林昱珉也都是2000年後出生，不是有女友，就是已經結婚。

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原PO感嘆，自己也2000年出生的，覺得自己還在享受青春的階段，完全沒有想結婚成家的想法，「是棒球員都這麼早熟的嗎，還是我太幼稚，有沒有人跟我一樣被他們驚訝到啊？」

其他網友看了貼文後紛紛表示，「你完全講出我心聲，我和我同溫層年紀都跟他們差不多，那天看到球隊最小的7人要坐經濟艙，又看到他們IG都有老婆小孩才嚇到」、「真的，我都懷疑我跟他們是同個世代嗎」、「最讓我震驚的還是玉米，21歲居然已經結婚有小孩了」。