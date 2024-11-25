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全國醫療行政、法規研討會　聚焦AI應用與資安法規

▲全國醫療行政、法規研討會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲衛福部全國醫療行政及醫療法規研討會圓滿舉行。衛福部次長林靜儀（前排左4）、澎湖海基金會董事長台大黃凱文（前排右3）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／綜合報導

為促進全國醫療行政及法規之交流與合作，衛生福利部於11月21、22日在澎湖舉行「113年全國醫療行政及醫療法規研討會」。本次研討會由澎湖海文教醫學慈善基金會負責籌劃承辦，聚集了全國各縣市共百餘位的醫政行政及法務相關人員，聚焦人工智慧（AI）應用、健保轉型、資安法規與醫療事故預防及爭議處理法等熱門議題，展開兩天的研習討論。

衛福部次長林靜儀於繁忙的立院開議期間仍親臨會場致詞，強調醫療法規的前瞻性與實務運用的重要性。林次長表示：「在科技快速發展的今日，醫療體系的韌性與安全性成為關鍵挑戰，透過此次研討會，我們希望探索如何在制度層面支持技術創新並保障患者權益。」此外，包括廖坤富、劉越萍及劉玉菁副司長等也參與專題演講與分組討論，針對當前法規、政策與未來方向提出深刻見解。

▲全國醫療行政、法規研討會。（圖／記者郭世賢翻攝）

澎湖海基金會董事長台大黃凱文教授表示，本次研討會議程豐富，亮點包括奇美醫院分享AI技術在醫療流程中的實際應用經驗，展示如何運用AI提升醫療行政效率與紀錄精準度的實務經驗。此外，也邀請了國家資通安全研究院林晶瑩博士級深入解說醫療資安治理成熟度評估體系，作為未來推動地方政府機關推動資安治理評估制度的參考。

與會者在分組討論中，針對地方與中央如何協同合作，解決偏鄉與離島醫療資源分配問題進行了熱烈討論，並提出一系列具體建議。此外，專題演講涵蓋了包括電子病歷法規應用、遠距醫療政策未來展望，以及智慧醫療與病患權益平衡等重要議題。

本次研討會也由澎湖縣衛生局全力支援，局長陳淑娟希望本次活動除了彰顯澎湖的觀光角色外，也突顯離島醫療資源在國家醫療體系中的關鍵角色。與會者在繁忙的議程之餘，亦有機會在參訪澎湖的自然風光與人文魅力，建立團隊默契、增進彼此交流與合作。

▲全國醫療行政、法規研討會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲全國醫療行政、法規研討會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲全國醫療行政、法規研討會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲全國醫療行政、法規研討會。（圖／記者郭世賢翻攝）

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