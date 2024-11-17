澎湖空中守護神！凌天航空再創歷史紀錄　6小時2趟醫療後送

▲澎湖縣駐地醫療直昇機凌天航空。（圖／凌天航空提供）

記者郭世賢／綜合報導

澎湖縣駐地醫療直昇機凌天航空，肩負離島緊急醫療後送重任，由於任務頻繁，飛航安全固然重要，主管衛生福利部訂立每年有1個月歲修大檢，但歲修期間緊急醫療任務，確保飛航安全。歲修返回崗位的凌天航空，今（17日）再寫歷史紀錄，6小時內完成2起緊急後送醫療。

凌天航空表示，自11月12日完成年度歲修返回澎湖駐地後，11月14日至17日4天內執行7件醫療後送任務，6件緊急醫療後送、1件病危返鄉任務。其中在17日6小時內，接續執行2趟緊急醫療後送任務，分別為望安鄉衛生所年約49歲病患，因惡性腫瘤發作緊急送往三總澎湖分院；接續執行三總澎湖分院加護病房敗血性休克病患緊急後送至台南奇美醫院。

據知情人士表示，從2018年進駐的凌天航空，依衛福部專家學者所研擬的合約，每年度有為期1個月的歲修時間，就是為了確保飛航安全，但歲修期間緊急醫療任務，依約仍由凌天航空派遣醫護人員隨同空勤總隊執行任務，病危返鄉亦由凌天航空執行，但有其他航空業者見凌天航空需委請執行任務，見機哄抬價格，在2024年5月報價每趟新台幣50萬元整，但只要凌天歲修期間，竟每趟提高為新台幣84萬元，明顯利用衛福部合約內容哄抬價格。