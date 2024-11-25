澎湖子弟莊昕諺完美拆彈！家族全是體育人　警父欣慰：不要再受傷

▲樂天桃猿投手莊昕諺在關鍵時刻完美拆彈。（圖／莊父提供，下同）



記者陳洋、黃資真／澎湖報導

世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊4:0完封日本隊，選手們的優異表現倍受喝采，其中澎湖子弟投手莊昕諺，在對戰委內瑞拉、美國時均順利拆彈，表現精彩，澎湖縣長陳光復允諾給予30萬獎金、議長陳毓仁捐贈10萬加上募款40萬，一共80萬獎金。

莊昕諺父親莊博忠為馬公市文澳派出所警員，母親李筱雯在環保局工作，外公則為跆拳道教練，姊姊莊亞潔曾為籃球選手，舅舅李鍾義為天母國中體育組長，表弟李勁霆是足球選手，一家人與體育皆有著極深的淵源，家人們得知孩子拿下世界冠軍後，都笑得合不攏嘴，兩位姑姑更是在比賽結束後，整晚都在看重播，興奮的睡不著覺。

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▲莊昕諺與姊姊莊亞潔合影。



莊父說，莊昕諺在小學一年級下學期時受到講美國小教練邀請，轉學加入棒球隊，原先莊昕諺還一度因為太累想放棄，但小五開始卻轉念向他說還想繼續打，之後便一路受到教練提拔，打到現在，能夠奪得世界級佳績，也讓他欣慰不已，未來希望他把這些經驗吸收，拿出更好的表現，不要再受傷。

▲莊昕諺小一下學期轉進講美國小，加入少棒隊。



不僅如此，澎湖合橫國小為了慶祝中華隊榮獲世界冠軍，校長祭出只要轉學或新生就讀合橫國小所有學費全免、參與各項社團與體驗也全都免費！

▲莊昕諺高三畢業後被樂天桃猿指名。