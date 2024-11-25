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李顯龍：草率否定中國影響力「不明智」　對中國未來充滿信心

▲▼新加坡總理李顯龍。（圖／達志影像／美聯社）

▲前新加坡總理李顯龍。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

新加坡國務資政李顯龍昨日起對大陸進行為期6天的正式訪問，李顯龍今（25）日訪問江蘇蘇州時表示，中國經濟雖然存在一些結構性問題、面對的外部環境也變得更加複雜，但「草率否定中國的影響力是目光短淺和不明智的做法」；新加坡對中國的未來仍充滿信心，並將繼續致力於深化與中國的雙邊合作。

李顯龍今日與大陸國務院副總理何立峰一起出席蘇州工業園區成立30周年紀念活動，並發表演講。蘇州工業園區是大陸與新加坡之間首個政府間合作項目。

新加坡《聯合早報》報導，李顯龍表示，地緣政治的緊張局勢使得各國的經濟增長條件比以往更不利，跨境貿易與投資更是首當其衝。他說，中國也不例外，因為中國經濟仰賴一個穩定的全球商貿多邊框架，以及與世界各地夥伴的貿易和投資。

李顯龍說，基於這些外部壓力及不確定因素，中國更加重視政治、社會和國家安全方面的考量；經濟發展固然非常重要，但不再是國家的首要任務。「政策上的取捨在所難免，這也意味著中國蓬勃的經濟增長會逐漸放緩。」

儘管如此，李顯龍認為：「草率否定中國的影響力是目光短淺和不明智的做法。」

李顯龍強調，絕不能低估中國人民渴望國家成功、屹立於世界之林的決心。「這份雄心壯志驅動著他們，其影響力雖然無法以經濟數據來衡量，但它將發揮至關重要的作用。」

他說，新加坡對中國的未來仍充滿信心，相信中國在不斷發展和繁榮昌盛的進程中，能夠也應該在國際舞台上扮演重要的建設性角色，為各國的繁榮和福祉做出貢獻，並建立一個無論國家大小，皆能和平共處的穩定國際秩序。

李顯龍在演講中也表明，新加坡將繼續致力於深化與中國的雙邊合作關係，而新中在蘇州工業園區的合作將繼續成為這一進程的重要部分。

李顯龍此行依序到訪江蘇蘇州、北京和上海，這是他自今年5月卸任新加坡總理以來首次訪中，也是他近20年來第15次訪中。自2004年起，李顯龍擔任總理期間曾14次訪中。

在訪問北京期間，李顯龍將與大陸國家主席習近平會面，並出席習近平所設的晚宴；他也將與大陸全國政協主席王滬寧會面。在上海期間，李顯龍將與上海市領導會面並與在滬新加坡人見面。

海南熱帶海洋學院東盟研究院院長古小松稍早分析，李顯龍此行不僅是為促進中新關係，還意在為未來中美關係的不確定性尋找協調空間。他說，儘管李顯龍已卸任新加坡總理，但他依然具有強大的政治影響力和外交經驗，能利用自己的政治資源，進一步推動中新關係，同時也有機會為中美之間的溝通發揮獨特作用。
 

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