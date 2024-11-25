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在家看電視「Apple Watch突然跳警報」　健康男意外被手錶救命

▲▼初代Apple Watch。（圖／達志影像／美聯社）

▲男子看電視時，手錶突然發出警報。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

英國倫敦一名男子平時有固定運動的習慣，飲食也十分正常，然而他某天在家看電視時，手上的Apple Watch突然發出警報，叫他趕快前去就醫，因此救了他一命。

從事室內設計工作的男子史蒂芬(Steven Luemba)，2019年買了Apple Watch配戴，由於他平時有運動習慣，所以當初買Apple Watch只是想用來記錄自己的運動狀況，沒想到看似健康的他意外被手錶救命。

@steven_luemba Did my Apple watch just save my life? Grateful to be here to share this story: My @apple watch detected an irregular heartbeat and alerted me to a potential AFib. Thanks to this early warning, I sought medical attention right away and caught a serious condition before it escalated. Technology can truly be life-saving. Stay aware and take care! #AppleWatch #HeartHealth #Grateful ♬ Tadow (ACÚSTICO) - Nahz

史蒂芬在TikTok上分享，事件發生在2022年，當天他在家收看電視時，手錶突然跳出警報，要他趕緊前去就醫，「我當時心中只想，『為什麼？我明明在看電視』」。

史蒂芬仍然前往醫院就醫，檢查出患有心房顫動(Atrial Fibrillation)。心房顫動是一種心臟跳動異常的情況，有可能跳動過緩或過快，是心律不整中最常見的一種，他表示，醫生告訴他，如果沒有接受治療，有可能會導致中風。

史蒂芬表示，他平常不菸不酒，自認是一個很健康的人，懷疑是工作導致作息不正常與心理壓力造成疾病，「如果沒有手錶幫忙偵測到，我的生活有可能會被徹底改變，對此我永遠都心懷感激」。

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