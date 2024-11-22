在沙發愛愛超髒！醫警告：女生「尿道感染」風險飆高　曝1招解

▲英國專家建議不要在沙發上發生性行為，否則沙發上的細菌可能會造成泌尿道感染。（圖／達志影像／示意圖）



記者王佩翊／編譯

英國一名醫師警告，儘管很多人為尋求刺激，喜歡在不同的場所「激戰」，但是許多你以為很乾淨的地方其實可能藏有大量細菌。他直言，家裡沙發就是其中之一。由於沙發難以徹底清潔，容易滋生細菌，因此在沙發上發生性行為，很容易增加細菌感染風險，其中最常見的就是泌尿道感染。

根據《每日郵報》報導，英國醫生哈娜·帕特爾博士（Dr. Hana Patel）示警，有在沙發上發生性行為癖好的人千萬要注意了，因為沙發是看不見的細菌溫床，將激戰場所從臥室轉移至沙發將會帶來潛在的健康問題。

帕特爾博士解釋道，沙發的表面難以徹底清潔，容易滋生細菌，與床鋪相比，沙發的清潔難度更高，容易增加細菌感染的機率。研究指出，棉、尼龍、聚酯纖維等多孔材質的針織物特別容易滋生有害微生物，細菌在這些材質上能存活更久。

因此在沙發上發生性行為容易造成感染，其中最常見的就是尿道感染，會使患者在排尿時出現劇烈疼痛。醫師表示，雖然泌尿道感染可以使用抗生素治療，但是如果反覆感染，會導致對抗生素的耐藥性逐漸增強，最終演變成對致命的「超級病菌」。不僅如此，女性因為尿道與肛門距離較短，因此比起男性更容易泌尿道感染。

性關係教練珍瑪·奈斯（Gemma Nice）指出，在沙發上愛愛可能會導致皮膚擦傷。她建議，如果真的想在沙發上發生性行為，可以使用柔軟的毛巾或毯子保護皮膚，尤其是在材質較硬或是皮革製的沙發上。

此外，為減少清潔上的困擾，她建議激戰前先準備好毛巾或是廚房紙巾，以應對突發情況。

一項針對沙發親密行為的調查發現，有97%的受訪者承認曾在沙發上做愛，但仍有30%的人會考量到衛生問題不將沙發當作首選。另外也有32%的受訪者認為，在沙發上激戰後清理很麻煩，因此不愛在沙發上發生性行為。但有超過20%的女性認為，沙發性愛更容易讓她們體驗到親密感與情感連結。