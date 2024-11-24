疑被鬼新娘附身！英國娃娃超厭男　「博物館內抓傷17男」恐怖畫面曝

▲李斯蒂爾將「鬼新娘」伊麗莎白帶回博物館後，就一直傳出有男性被攻擊的事件，他自己的背部也被劃傷。（組圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

英國一個名為伊麗莎白（Elizabeth）的娃娃因為擁有神秘的超自然力量，而在網上引起關注。據悉，這個娃娃至今已經襲擊了17名男性，並被認為與一位厭男的「鬼新娘」靈魂有關。

據《鏡報》報導，37歲的李斯蒂爾（Lee Steer）是一名超自然現象調查員。不久前，他在eBay上以866英鎊（約新台幣3.5萬元）買下了伊麗莎白，並將這個娃娃展示在他位於南約克郡的「靈異體博物館」（Haunted Objects Museum）。令人驚奇的是，這個娃娃極其厭男，每當有男性接近娃娃時，伊麗莎白就會變得非常暴躁，不僅會移動物品或不規則地開關燈，甚至還會對男性發動攻擊。

李斯蒂爾表示，自從他將這個娃娃帶到博物館後，已有超過15名男性被娃娃抓傷，就連他自己的身上也有伊麗莎白刻下的五角星痕跡。一名男子在TikTok表示，自己在博物館錄影片時，突然感覺衣服被娃娃抓住，鏡頭也拍到他的背部出現了明顯的抓痕。

此外，一些博物館的訪客也聲稱，他們曾目睹一個穿著白色婚紗的身影出現，甚至聽見與「新娘」和「鬧鬼」相關的詞語隨機出現在影片中。李斯蒂爾推測，伊麗莎白過去可能在婚禮遭遇不幸，或是受過情感創傷，所以才對男性心生仇恨。隨著這個娃娃在網絡上引發的關注，「鬧鬼博物館」目前已迎來越來越多希望前來博物館親自體驗這一恐怖現象的遊客。