陸「福馬同城通卡」升級　新增「個人貸款」多項金融服務

▲連江縣居民林建雄25日於福建海峽銀行福州閩江支行申請並領取「福馬同城通」卡。（福建海峽銀行提供）



記者任以芳／福建報導

大陸福建積極推動「福馬同城生活圈」，先前推出「福馬同城通」新增金融卡服務。昨天25日啟動發卡，來自馬祖林先生成為「首位」持卡人，未來馬祖居民只要「福馬同城通」卡（金融卡），可享個人貸款、薪資匯出、轉帳取款等多項金融功能。

「福馬同城通」卡(金融卡)昨25日啓動發卡，馬祖鄉親可以在福建海峽銀行福州閩江支行、福州廣達支行直接辦理一站式領卡，也可以在黃岐碼頭、琅岐碼頭的代理服務點或通過線上渠道申請。

據了解，大陸福建海峽銀行正式發行「福馬同城通」卡（金融卡）。該卡在享受原有各項優惠政策的基礎上，升級支持多項金融功能。

根據《中新社》報導林建雄在福州工作生活10年，從事紡織品出口貿易。「福州離馬祖只有一水之隔，語言相通、氣候相同，來往也很方便。」林建雄說，以前拿著「福馬同城通」可以享受地鐵公交的優惠，現在可以享受貸款的便利。

福建海峽銀行總行零售金融部總經理陳燕也介紹，在享受原有「福馬同城通」卡各項優惠政策的基礎上，此次啓動的金融卡增加了金融服務功能，提供綜合理財、個人貸款、新台幣兌換、薪資匯出、轉帳取款、生活繳費、線上支付、持卡權益等金融服務。

▲大陸福建海峽銀行持續推動福馬「同城生活圈」，專項設立10億元人民幣專項貸款，支持馬祖鄉親在福州購房 。（福建海峽銀行提供）

去年《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》發佈後，福建省同步於去年底推出22條實施意見，進一步明確打造福馬「同城生活圈」，便利更多馬祖鄉親到福州發展。

福建海峽銀行也持續推動福馬「同城生活圈」，專項設立10億元（單位：人民幣，同下）專項貸款額度用於支持馬祖鄉親在福州購房；與福建福馬電商產業有限公司簽訂戰略合作協議，推動兩岸跨境電商發展，支持馬祖青年在榕創業生活。

此次，福建海峽銀行發行「福馬同城通」卡（金融卡），馬祖鄉親在福州可享受同等待遇。新升級的「福馬同城通」卡（金融卡)將重點聚焦出行、生活、購物、文旅、教育、醫療。

馬祖鄉親持卡可享受琅岐至馬祖「一分錢」乘船、辦理「福馬同城通」卡（激活金融帳戶）可獲得100元微信立減金福利包、貸款專享利率優惠、動車購票、大型商超、藥店、景區購物等商戶優惠折扣活動，還可享受公共交通優惠、免費遊覽福州四大文化景點、指定酒店住宿優惠、子女就學和就業創業等免費專業咨詢、快捷入住台胞免租房、福州二級以上公立醫院就醫綠色通道等服務。

