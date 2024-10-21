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大陸 大陸焦點 特派現場

40歲女把「降血壓藥咬半吃」致昏迷　醫指「1點」籲：不可咬碎

▲用藥健康。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲ 張太太平時有在服用降血壓藥。（示意圖／取自pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

福建福州一名40歲的張太太近日因血壓高達160/100mmHg，於是想增加降血壓藥的劑量，吃完一顆藥後，又將另一顆藥咬了一半。她在服用後半小時內，昏倒在家中，被家人急忙送醫。醫師檢查後指出，張太太服用的是「硝苯地平控釋片」，控釋片不可咬碎。

據《生命時報》報導，張太太表示，因血壓近期不斷增高，以為藥吃不夠，所以才決定多吃半顆藥，服用完藥物沒多久，整個人開始冒冷汗、腳軟站不住、眼前發黑，一下子癱在沙發上，沒力氣睜開眼睛，甚至血壓都快測不出來了。

心內科醫師林建珍指出，張太太服用的是硝苯地平控釋片，這種藥物1片相當於3片普通硝苯地平片的劑量，「一旦咬碎、掰開、研磨服用，大劑量的降血壓藥，會瞬間釋放到體內，導致血壓突然明顯下降。」

▲▼昏迷,性侵,昏倒。（示意圖／取自123RF）

▲張太太服用咬碎的藥後昏倒。（示意圖／取自123RF）

林醫師強調，控釋片不可咬碎、掰開、研磨服用，會導致血壓過低，甚至出現休克等症狀。

報導指出，在有些藥物的包裝上，寫著「SR」的字樣，這代表是緩釋片。控釋片是緩釋片的「升級版」。緩釋片、控釋片比一般片藥物成分釋放得更持久，因此一天只需服藥1至2次即可。

要注意的是，除了有特別說明，病人可以遵醫囑掰開，緩釋片和控釋片一般不能碾碎或掰開服用，否則，藥物會迅速釋放，一則達不到長效治療的目的，二來可能引起藥物濃度驟然上升，造成藥物中毒。

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