日本12強賽前發生了什麼？　教練分析敗因：球隊面臨2大挑戰

▲日本隊在世界12強棒球賽冠軍戰落居亞軍，球員神情落寞。（圖／記者李毓康攝）

記者葉睿涵／編譯

日本武士隊24日在世界棒球12強冠軍戰遭台灣隊以4比0完封，失去衛冕的同時，國際大賽27連勝的紀錄也被終結。日本隊監督教練井端弘和透露，武士隊有4名重要選手在賽前因傷退賽，部分球員也因12強賽吸引力不足，以賽季疲勞為由拒絕參賽，導致日本隊被迫重組陣容，令球隊與教練面臨重大挑戰。

日媒デイリースポーツ指出，比賽尚未開始，日本隊便面臨了重大變數。武士隊10月28日抵達宮崎訓練營時，日職巨人隊重砲岡本和真與吉川尚輝雙雙因為傷勢來不及恢復，辭退12強徵召。隨後，日本火腿的投手伊藤大海和外野手万波中正也選擇退出國家隊。

多名好手接連離開後，教練只好緊急徵召火腿內野手清宮幸太郎、巨人投手井上溫大、樂天金鷲隊內野手村林一輝，以及橫濱DeNA隊外野手桑原將志遞補。井端弘和事後表示，武士隊在備戰超級12強賽時理應團結一致，共同應對賽事，但部分原定球員雖無重大傷勢，卻以個人健康狀況為由婉拒參賽，讓球隊的組建更為艱難。

▲井端弘和透露日本隊在12強賽前面臨2大挑戰。（圖／記者李毓康攝）

報導稱，球員拒絕參賽的原因十分複雜，其中最主要的是賽季結束後的疲勞問題。超級12強賽舉辦的11月，恰逢是日本職棒賽季結束後，部分球員在賽季中的疲勞已讓身體難以負荷，要再投入新賽事的訓練與備戰實在困難。而且，宮崎集訓至比賽結束的準備期長達一個月，對部分運動員而言時間成本過高，進一步影響參與積極性。

另一方面，相比於奧運會和世界棒球經典賽（WBC）的高知名度與競技性，超級12強賽的定位相對模糊，導致部分球員熱情不高。一名業界人士表示，即使在賽季期間，仍有許多球員願意參加奧運會或WBC。然而，超級12強賽未能提供類似的激勵，導致部分球員缺乏參賽熱情。

儘管如此，部分年輕球員對加入國家隊仍抱持積極態度，依舊令教練感到振奮。北山亘基等年輕球員認為，能參加國際賽事是珍貴的學習機會，他們願意以此為平台，提升自身實力並累積經驗。井端弘和表示，這些新生代選手的積極參與為武士隊注入了活力，也為未來的國際賽事奠定基礎。

儘管如此，井端弘和強調，賽前換將並不是日本隊此次未能奪冠的主因，而是多重因素共同影響，但他希望透過此次超級12強賽，幫助球隊成員在逆境中成長，進一步為2026年的WBC做準備。日職事務局長森忠仁也強調，未來需重新思考比賽的定位與賽程安排，讓更多頂尖選手願意投入國家隊，攜手在國際賽事上再創佳績。