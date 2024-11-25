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明變天2地濕答答　最強冷空氣接力「北宜探10度」

▲▼今晚到明晨會先有微弱鋒面通過台灣附近，後續東北季風增強，北部、東半部會有短暫陣雨機會。（圖／翻攝天氣風險WeatherRisk臉書）

▲今晚到明晨有微弱鋒面通過，後續東北季風增強，北部、東半部有短暫陣雨。（圖／翻攝天氣風險WeatherRisk臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

今日好天氣，天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，今天台灣附近受高壓迴流的偏東風環境影響，大部分降雨都在清晨以前，白天起雨勢會緩和許多，西半部落入環境風向的背風側，擴散條件較不理想，空氣品質有轉差的趨勢，尤其中南部地區，敏感族群要留意空品變化，氣溫會是近期最溫暖的一天。

歐宗學在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文表示，明天開始天氣就會有較大變化出現，今晚到明晨微弱鋒面通過台灣附近，後續東北季風增強，北部、東半部有短暫陣雨機會，中南部平地不受影響，山區附近才有零星短暫雨。

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他表示，幸好陰雨天氣不會持續太久，預估下半天到晚間乾冷空氣就會快速移入，各地陸續轉為多雲到晴天氣，降雨機率降低，後續留意低溫影響。明天冷空氣還只是東北季風等級，但跟今天的溫暖天氣相比有較大的溫差。

歐宗學指出，周三冷空氣遞補南下，強度有機會達大陸冷氣團，周三晚起到周五氣溫最低，北部、宜蘭市區早晚低溫下探12至14度，郊區可能有10度左右的極端低溫出現機會，白天的氣溫由於天氣還不錯，普遍是晴到多雲所以會有明顯回升，但也只在18-20度。

他進一步指出，中南部、花東地區也會有明顯的降溫，早晚低溫普遍在13至16度左右，白天高溫相對較溫暖可達19-22度。周六冷空氣減弱、氣溫回升，但預估早晚偏涼有冷意，天氣持續穩定，所以白天氣溫回升更明顯，日夜溫差大。

「周三由北而南都會有明顯轉冷的感受，可說是今年入秋以來最有感的一波冷空氣」，歐宗學提醒，大家要留意氣溫變化，特別是有心血管疾病或老幼等高風險族群，注意穿著保暖，剛起床後的活動要慢慢來、勿過於急促。

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