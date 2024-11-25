11月就預知「台灣奪冠」！捷克教頭神預言　網見他驚人履歷秒跪

▲捷克隊總教練哈迪姆11月來台時就看好台灣奪冠。（圖／記者李毓康攝）

記者葉睿涵／編譯

台灣隊24日以4比0完封日本隊，奪下隊史首座世界棒球12強賽冠軍，超狂戰績令國人振奮不已。由於日本此前已在國際賽奪得27連勝，又從預賽開始一路贏到決賽，因此賽前風向多數傾向於日本奪冠。不過有網友卻發現，之前來台的捷克隊總教練卻在11月初逆風看好台灣奪冠，令不少網友直呼「根本是先知」，還挖出了他令人震驚的履歷。

台灣24日贏下12強賽的冠軍後，社群平台Threads上就有網友發文，表示開打前預測中華隊拿冠軍的人真的很少，戲稱之前逆風看好中華隊奪冠的捷克總教練哈迪姆（Pavel Chadim）「是時空旅人」。此前，11月初來台與中華隊進行熱身賽的哈迪姆，曾在採訪中大呼自己「超愛台灣」，還表示自己相信台灣有能力在12強拿下冠軍。

如今，台灣隊以4比0完封日本，終結日本在國際賽事中的27連勝紀錄，也奪下台灣棒球隊史上首個成棒世界級賽事（非分齡）冠軍，讓不少網友震驚於哈迪姆的好眼光，紛紛表示他根本就是「神預言」、「還以為是客套，結果是先知？」、「台捷友好」、「時空警察快抓」、「原來是暴雷仔」、「偷看劇本？」、「以下開放領取道歉表」。

TEAM TAIWAN is the #Premier12 champion after a 4-0 W against Samurai Japan! What an upset, what a finals, what a tournament. Congratulations, guys. #baseballczech #teamtaiwan pic.twitter.com/q9dELGa59c — Baseball Czech (@baseballczech_) November 24, 2024

與此同時，有網友挖出哈迪姆的履歷，發現他在捷克擔任總教練之餘，平時還是一名神經科醫生，讓網友驚嘆，「神經科醫生真的好會分析」、「神經科醫生的智商真不是鍵盤仔可以比的」。捷克棒球隊也在24日晚間發文，恭喜台灣以4比0擊敗日本，奪得12強賽冠軍，還大讚這是一場「精彩的決賽」。