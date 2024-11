11月就預知「台灣奪冠」！捷克教頭神預言　網見他驚人履歷秒跪

▲捷克隊總教練哈迪姆11月來台時就看好台灣奪冠。(圖/記者李毓康攝)

記者葉睿涵/編譯

台灣隊24日以4比0完封日本隊,奪下隊史首座世界棒球12強賽冠軍,超狂戰績令國人振奮不已。由於日本此前已在國際賽奪得27連勝,又從預賽開始一路贏到決賽,因此賽前風向多數傾向於日本奪冠。不過有網友卻發現,之前來台的捷克隊總教練卻在11月初逆風看好台灣奪冠,令不少網友直呼「根本是先知」,還挖出了他令人震驚的履歷。

台灣24日贏下12強賽的冠軍後,社群平台Threads上就有網友發文,表示開打前預測中華隊拿冠軍的人真的很少,戲稱之前逆風看好中華隊奪冠的捷克總教練哈迪姆(Pavel Chadim)「是時空旅人」。此前,11月初來台與中華隊進行熱身賽的哈迪姆,曾在採訪中大呼自己「超愛台灣」,還表示自己相信台灣有能力在12強拿下冠軍。

如今,台灣隊以4比0完封日本,終結日本在國際賽事中的27連勝紀錄,也奪下台灣棒球隊史上首個成棒世界級賽事(非分齡)冠軍,讓不少網友震驚於哈迪姆的好眼光,紛紛表示他根本就是「神預言」、「還以為是客套,結果是先知?」、「台捷友好」、「時空警察快抓」、「原來是暴雷仔」、「偷看劇本?」、「以下開放領取道歉表」。

TEAM TAIWAN is the #Premier12 champion after a 4-0 W against Samurai Japan! What an upset, what a finals, what a tournament. Congratulations, guys. #baseballczech #teamtaiwan pic.twitter.com/q9dELGa59c