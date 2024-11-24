今晚台日大戰「看好誰奪冠？」　運彩最新賠率曝光

▲中華隊闖進冠軍賽。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

12強棒球賽引發高度關注，其中有不少人還有玩台灣運彩。根據官網資料顯示，中華隊與日本的冠軍賽，賠率為客場2.55、主場1.21，也就是以賠率來看，可知有玩運彩的民眾較看好日本隊。

中華隊今（24日）晚將與日本隊第三度交手，根據台灣運彩官網，在「不讓分」的玩法中，如果看好中華隊勝出，就選擇投注中華隊（客場），反之則投注日本（主場）。目前賠率為客場2.55，主場1.21。

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在「不讓分」的玩法中，是預測該場比賽將由哪一隊獲勝，目前賠率為客場2.55，也就是說，若消費者投注1000元，且中華隊獲勝，預測中華隊獲勝者可拿到2550元的獎金。由賠率也可推知，目前有玩運彩的民眾比較看好日本獲勝。

「讓分-2.5」的玩法，是中華隊被給予+2.5的讓分，賠率為1.59；日本是-2.5，賠率為1.85。

讓分的玩法，是預測該場比賽結束後，經過讓分調整後的結果。以中華隊+2.5來舉例，即冠軍賽後，要將中華隊比數再加上2.5，日本隊的比數則不變，假設消費者投注1000元，且中華隊+2.5後的比數高於日本隊，預測中華隊獲勝者即可得1590元的獎金。

▲不讓分的玩法中，賠率為客場2.55，主場1.21。（圖／翻攝自台灣運彩官網）

「總分大小」的玩法，就是消費者可以預測該場比賽的總得分將大於還是小於業者所訂定的總分。認為「總比數會大於8.5」的賠率為1.91；認為「總比數會小於8.5」的賠率為1.54，也就是說，比較多人推測總比數會小於8.5。

「總分單雙」的玩法，是消費者可以預測該場比賽的總比數為單數還是雙數。認為總比數為單數的賠率為1.47；認為總比數為雙數的賠率為1.93。

最後，也有人是玩「第一局」不讓分的玩法，若投注中華隊，賠率為3.5；投注和局，賠率為1.5；投注日本，賠率為2.25。換言之，以第一局而言，多數消費者認為會和局。不過，運彩的賠率仍可能隨時變動。