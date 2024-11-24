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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

看中國盜版直播挨轟　陳怡君道歉喊「錯就是錯了」：一定支持正版

▲陳怡君公然看中國盜版。（圖／翻攝自陳怡君臉書，已後製處理）

▲陳怡君看中國盜版轉播。（圖／翻攝自陳怡君臉書，已後製處理）

記者袁茵／台北報導

世界12強棒球賽東京複賽，23日台日大戰吸引全台許多觀眾觀看，但民進黨台北市議員陳怡君23日晚間被抓包使用中國串流平台的盜版直播觀看賽事，遭網友吐槽「說好的抗中保台呢」。對此，陳怡君24日對外道歉，表示錯了就是錯了，一定會支持正版。

陳怡君24日下午於臉書發文表示，今晚繼續為台灣加油，「很抱歉因為一時不察看了盜版軟體，在這邊跟大家道歉。」自己昨晚在跑行程途中，因為在車上嚷嚷想看球賽，小編情急臨時從手機抓了畫面放在車前，「因為車內很暗，其實也無法細看棒球賽內容跟來源，頂多就是看看分數就急忙下車。」

陳怡君強調，「錯了就是錯了，我跟大家道歉！我一定支持正版！今天請大家繼續為台灣隊加油！」

陳怡君23日在臉書發文「台灣隊加油！邊跑行程也要為台灣中華隊加油！等一下八點要來很認真一個行程，就不能偷瞄球賽了」，並附上一張在停車場利用車內螢幕觀看球賽直播的照片。

結果眼尖的網友發現，陳怡君不是透過正版平台觀看直播，反而是利用中國串流平台「企鵝體育」，右上角還標示著來源「台北小小白」，該平台雖然明令禁播無版權賽事，但盜播情況依舊猖獗。

事後陳怡君火速刪文，但PTT上網友一片狂酸，「還都簡體字，有沒有這麼丟人現眼啊」、「說好的抗中保台呢」、「丟人現眼」、「會下意識看盜版的，基本上是平常就有在用」、「要被中國盯上分析以及滲透策反了」。

▼民進黨台北市議員陳怡君。（資料圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 1030 蔣萬安報告114年度施政計畫,114年度總預算案,113年度追加（減）預算案-陳怡君 。（圖／記者黃克翔攝）

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