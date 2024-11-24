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台日刺激爭冠！曾豪駒「掛無敵星星」一張圖太感動　球迷驕傲了

▲▼曾豪駒（圖／翻攝自Threads／diaog）

▲曾豪駒盼能中華隊擁有無敵星星，替台灣爭取佳績。（圖／翻攝自Threads／diaog）

網搜小組／劉維榛報導

中華隊與日本今晚刺激爭冠，總教頭「龍貓」曾豪駒PO經典遊戲角色「超級馬力歐」的無敵星星畫面，並向球員們洩壓喊話，「無論如何都是最好的故事，盡全力毫不保留」，最重要的是享受過程。文章曝光後，球迷泛淚狂呼，「大家千萬不要有太大壓力，選手放開去打就好～盡情享受比賽，不留遺憾！」

曾豪駒稍早在Threads分享一畫面，可見馬力歐吊在透明玻璃上，並寫著「TAIWAN CHAMPION 999」。曾豪駒也向球員們信心喊話，「無論如何都是最好的故事，盡全力毫不保留～享受過程！」

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底下網友紛紛驕傲回應，「謝總欸讓我們看到這麽棒的比賽！中華隊今天一定會拿下勝利的」、「無論今晚比賽結果如何，曾教練已經帶領團隊讓全世界看到我們的實力，已經創造remarkable record（非凡的紀錄）！相信的力量，中華隊加油」、「我們在台灣也會用力應援，今晚讓我們炸裂東京巨蛋TeamTaiwan」、「大家千萬不要有太大壓力，選手放開去打就好～盡情享受比賽，不留遺憾」、「享受比賽、身體健康別受傷，全國以台灣棒球隊為榮」、「麻煩總欸帶領登上巔峰」、「能走到冠軍戰已經是最好的故事了！接下來就一起全力以赴，謝謝你們！」

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，中華隊對戰美國隊。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊與日本爭冠。（圖／記者李毓康攝）

今晚與日本隊在本屆賽事第三度交手，曾總受訪直言，是非常值得期待的事，「既然一路走到這裡，希望選手們能無後顧之憂地展現全部實力。」他也特別提到，教練團的磨合已達最佳狀態，這也是球隊能夠一路挺進冠軍戰的關鍵因素之一。

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