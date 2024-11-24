「要看台灣拿世界冠軍！」彭政閔11年前廣告被挖　網哭：要實現了

▲中職昔日人氣球星彭政閔（右二）是本屆12強中華隊的教練之一。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

2024世界棒球12強今（24）日晚間將進行冠軍戰，台灣將與地主日本爭奪最高榮譽。台灣全民為中華隊挺進冠軍戰舉國歡騰，有球迷更挖出彭政閔昔日曾喊話：「要看到台灣拿下世界冠軍」，如今離冠軍只差一步，惹哭許多網友，紛紛激動表示，「夢想真的要實現了」。

本屆12強台灣晉級冠軍戰，已經是自1992年巴塞隆納奧運後，台灣再度站上世界成棒的決賽舞台，將於台灣時間今日晚間6時開打。球迷歡喜之餘，有人在網路論壇PTT（批踢踢實業坊）棒球板分享一段影片，標題寫著「彭政閔這廣告有機會實現嗎？」

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▲彭政閔11年前曾喊「要看台灣拿世界冠軍」。（圖／翻攝自PTT棒球板）

影片是彭政閔11年前拍的廣告，當時他在廣告最後說了，「有一天我要看到台灣拿下世界冠軍」，當年就曾造成不小的討論聲浪，原PO激動說，「現在彭政閔不但親眼看，而且還是教練」，期待之情溢於言表，「想問這廣告是不是有機會實現了？」

貼文一出底下吸引大票球迷留言，好多人都被感動落淚，「2013差點QQ」、「現在回頭看，特別感動」、「只要再贏一場！」「我最愛的恰恰，夢想真的快要實現了」、「教練團剛好是感受最深的一群人」。不過有資深球迷也跳出來說明，「2013是差點贏日本，不是差點得冠軍啦，不像這次明天贏了就真冠軍了」。

12強賽接近尾聲，冠軍戰、季軍戰組合都已出爐，雖然台灣在昨（23）晚二度上演台日大戰惜敗，但賽前台灣已經透過TQB對戰優勢比較，成為日本隊後另1支晉級冠軍戰的隊伍，冠軍戰將由地主日本隊出戰中華隊，季軍戰則是美國對決委內瑞拉。

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