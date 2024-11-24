日本外務大臣「最快12月底前」出訪中國　要求北京恢復水產進口

▲日本外務大臣岩屋毅。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

自從日本首相石破茂月中出訪秘魯、在亞太經合會（APEC）與中國國家主席習近平進行會談後，雙方同意就兩國外長互訪展開協調。為此，日本外相岩屋毅最快將於年底前出訪中國，與中國外交部長王毅會談，預計將就中國恢復進口日本水產品進行協商。

根據《日本放送協會》，日本政府關係人士透露，岩屋毅正在全面推動計畫，達成在年底以前出訪中國的目標，而若此次出訪中國的行程如期在12月底以前成行，將會是繼去年4月時任外相林芳正出訪中國以來，再度有日本外務大臣出訪中國。

岩屋毅計畫在訪中時的會談中，與王毅商討如何構築具有建設性且穩定的日中關係，包括儘快實現兩國今年9月所協定，由中國重新開放進口日本水產品一事，以及從11月30日起日本人入境中國時能夠免除短期簽證。同時，近年來中國在軍事上積極擴張，雙方也可能討論在中國的日僑安全，以及中國軍機進入日本領空一事。

同時，兩人也有意舉辦雙方所協定的部長級「日中高級別人文交流磋商機制」。

而在岩屋毅訪中結束後，日本政府也有意邀請王毅訪日，全面改善日中兩國關係，將視日本國會審議與預算編列等行程之日期而定。