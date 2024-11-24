不是家電！他激推日本超商「這款伴手禮」　網讚：如諾貝爾獎發明

▲網友在日本7-11買到一把超好用的自動傘。（圖／翻攝自Pexels）

圖文／CTWANT

台灣人最愛往日本、韓國、大陸等地旅遊，出國伴手禮不可少，除了食物之外，近日有網友大推日本超商賣的折疊傘，「自動的超輕又好收！隨便收也是漂漂亮亮！還有吸水布！」底下許多網友分享使用心得且大推，「吸水布真的是諾貝爾獎發明！」

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▲網友大推這款雨傘輕便好收納，形容好用程度宛如「諾貝爾獎發明」。（圖／ Threads／＠ben.0907）

近日，一名網友在Threads上發文分享，推薦國人到日本必買的商品，雖然可能導致自己下週去日本買不到，還是要大力推薦好用的雨傘，「通通都去7-11買這把傘！自動的超輕又好收！隨便收也是漂漂亮亮！還有吸水布讚到，拜託留兩把給我。」並附上商品截圖，上面寫著要價日幣1700日幣（約新台幣358元）。

▲日本7-11賣的雨傘一把約新台幣358元。（圖／翻攝Threads／＠meic.34 ）

貼文一出後，網友紛紛表示，「台灣的711也有賣一隻$499」、「9月底去日本，住的地方附近剛好有7-11，我阿母就抓了3、4把，說很好用要放車上」、「真的好用，去年去日本9天居然一隻都找不到，我要哭了」、「推！這支比它前一版更輕，多了吸水布超讚」、「這把傘真的讚爆！我一直都很愛日本711的傘，這把比我去年買的更輕更好收，然後吸水布真的是諾貝爾獎發明。」

該商品不僅有吸水布還是自動傘，且一鍵開一鍵收，基本的防風也可以撐住，原PO還說在蝦皮上看到商家賣600、700元，「趁現在日本台灣人很多趕快告訴大家！」

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