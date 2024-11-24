壽山動物園「猴群洗劫嬰兒車」！父抱兒急逃慘摔　幼童嚇到大哭

▲高雄壽山動物園獼猴襲擊遊客事件不斷頻傳。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖、文／CTWANT

獼猴襲擊遊客事件不斷頻傳！一對夫婦近日帶著年幼的兒子前往高雄壽山動物園遊玩，怎料竟遇到囂張猴群洗劫嬰兒車，嚇得夫妻倆倉皇逃離，手裡抱著孩子的爸爸，還一度踉蹌跌坐在地。

一名女網友在社群平台Threads曬出影片並發文表示，雖然早有耳聞壽山動物園的獼猴很可怕，但沒想到還真的讓他們夫妻倆遇上，且明明食物都有藏好，還是遭到攻擊，「只要看到嬰兒車牠們幾乎都會上前，反而大聲喝止，讓牠們覺得更有食物可乘，可怕獼猴。」

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▲一對夫婦近日帶著年幼的兒子前往高雄壽山動物園遊玩，怎料竟遇到囂張猴群洗劫嬰兒車。（圖／翻攝自Threads／karenchano8o8）

從畫面中可見，女網友的老公一手抱著兒子，另一隻手推著嬰兒車，試圖驅趕不斷向他逼近的獼猴，過程中男子一時重心不穩，整個人直接摔倒在地，受到驚嚇的孩子當場放聲大哭了起來，所幸父子倆並無大礙，獼猴趁隙偷走嬰兒車上的食物後，也立即逃離現場。

驚險影片曝光後，引起網友留言熱議，「有些猴子超兇，搶劫常常上演，政府是應該好好控管數量，有點太多了」、「不是嬰兒車的問題，是因為塑膠袋，壽山的猴子只要看到塑膠袋，一定會搶。拜託帶小孩的爸媽一定要知道，不可以用塑膠袋，寧可都放在背包裡」、「上次帶小孩背包裡面也沒放食物差點被搶走！嬰兒車建議不要掛任何東西。」

事實上，壽山動物園的官網也發出公告提醒遊客，到訪時攜帶的食物不外露，以免遭到獼猴搶食，若遇到獼猴請謹記6原則，1、不餵食獼猴；2、不和獼猴對視；3、食物不掛娃娃車；4、食物不手提；5、不邊走邊吃；6、遇搶食手放開。

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