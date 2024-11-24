火線人物／稱激戰斷牙只是小菜　陳玉珍引古詩談感情展「痴心」

記者鄭佩玟／台北報導

藍綠6日審《財劃法》修正案，國民黨召委陳玉更稱自己的牙齒被打斷，並在朝野相互叫罵推擠中將全案送出委員會，讓「女戰神」再度躍然版面。陳玉珍接受《ETtoday新聞雲》專訪時直言，「這場根本不算什麼啦！」談起過往戰績彷彿一切歷歷在目，她笑稱，「這些慘痛經歷，才能造就現在光榮勳章。」台大中文系畢業的陳玉珍也談起對感情世界的期許，「天地合，乃敢與君絕。」展現堅毅外表下柔情的一面。

「綠委都是對我往死裡打！」 慘痛經歷造就現在光榮勳章

「這次財委會一點都不算什麼啦！小打小鬧而已。」談起本月財委會藍綠激戰嚇到許多新手藍委，陳玉珍豪氣的擺擺手並娓娓道來，指出2019年5月28日立法院審議中選會主委李進勇人事案，當時赤手空拳的自己遭多名綠委狂毆，當時外界只注意到「萬安緊抱」（陳玉珍緊緊抱住藍委蔣萬安），根本沒注意到她被綠委們圍毆的情形。

陳玉珍說，過去國民黨人數少，院會攻防戰時都只有挨打的份，當時她已經被打趴在地，但綠委們仗著人多勢眾，仍未放過她，持續朝她下肢「往死裡打」，連事後去看醫生，醫師見到傷勢都感嘆真是慘不忍睹，還以為是被家暴。陳玉珍強調，「綠委打都打真的！力道絕對不會小，當時甚至有人拿1公斤多的重物要砸我的頭，幸好我躲過，不然頭就破掉了！」有了這些經驗，她才曉得要需要全副武裝來保護自己，細數曾有的裝備，安全帽、護目鏡、長版防摔手套，配備相當齊全。

陳玉珍透露，自己深信這麼一句話，「敵人的攻擊，就是我光榮的勳章」，讓每次傷痛都能化做經驗教訓，每次受創後都能越戰越勇。陳玉珍表示，自己這一輩的金門人，受過「戰地政務」下的軍事訓練，當時「男女皆兵」、「全民自衛隊」，不只學會打靶、清槍、歸零射擊，更養成「生活不怕難、工作不怕苦、打仗不怕死」的戰鬥精神，再加上金門位處離島及戰地前線，本來生活比較困苦，因此人人都具備堅毅的心理素質。

被問到是否會安慰、鼓勵自己？陳玉珍睜大雙眼搖搖頭，「不需要啊！」自己是展現金門人都具備的「金門精神」，就是「唯有萬箭穿心，才能金剛不壞！」自己也是這樣鼓勵新手藍委，「不要怕！不必把事情看得太嚴重，就算被綠委、媒體攻擊又怎樣？正面思考這些都是聲量，不是個咖誰要報導你、誰要罵你？」

▲陳玉珍稱性別意識模糊。（圖／記者屠惠剛攝）

引古詩《上邪》談情 陳玉珍展「小女人」一面

陳玉珍畢業於台大中文系，剽悍的外表下藏著一顆文人柔軟的心。陳玉珍說，唐詩宋詞是自己的最愛，尤其喜歡文學，從小就受到唐詩、詩詞、成語故事薰陶。陳玉珍回憶，有一次朝野在審預算時，民進黨團柯建銘總召引用李白的《將進酒》，說是唐詩三百首第一首，自己一聽立刻糾正，唐詩三百首第一首是張九齡的《感遇》，最後一首是杜秋娘《金縷衣》。

不僅熟讀詩詞，陳玉珍還會寫新詩，還會與三五好友一起做對聯，談到感情生活，陳玉珍難得露出小女人的一面，提到古詩裡的《上邪》並現場背誦，「我欲與君相知，長命無絕衰。山無陵，江水爲竭。冬雷震震，夏雨雪。天地合，乃敢與君絕。」可以看出面對感情，陳玉珍嚮往專情與痴心，能遇見長相守的伴侶。陳玉珍強調，文學的訓練對自己很有幫助，大家只覺得議事攻防的日常上很強悍，很容易受傷，「但三經有夢書當枕、腹有詩書氣自華，我不會在乎別人說什麼，他們跟我的格局不同。」

被問到女性政治人物的感情與婚育狀態，或者對於情感議題的態度及抉擇，常被社會各界放大檢視、批判甚至揶揄，陳玉珍坦言，自己很少去想性別觀念的事情，很少把自己當作女生在想，從小到大都不會覺得自己是女生比較弱、男生就會比較強，「我覺得，當去思考這件事時，就會陷入女性虛弱需要被保護的刻板印象。」當然先天生理上會輸一點，因此意志力堅強就很重要，對陳玉珍而言，戰場上只分敵我、不分男女。

▲陳玉珍立法院辦公室充滿金門元素。（圖／記者屠惠剛攝）

不認「陳三桂」力推離島條例修法 陳玉珍：不然就把金門變國際港

陳玉珍出生政治世家，在金門擁有堅強的民意基礎，連任三屆立委並放眼2026金門縣長，談到因提出「離島建設條例部分條文修正草案」，主要增訂設置離島國際醫療特區等，遭民進黨狂狠批相關法律修正可能讓台灣門戶洞開，呼籲別成為「陳三桂」，陳玉珍激動表示，連民進黨議員都一起連署，「經濟、民生才是一切的根源，老百姓要的是安居樂業。」

陳玉珍批，民進黨很多人都沒去過大陸，廈門比金門進步多少？現在的民進黨政府對金門實施「一國兩制」，金門的牛肉、雞蛋、豬肉都不能帶來台灣；她這版本的條例哪裡不好都可以修改，沒有說一定要照著版本全數通過，台北港、高雄港都是國際港，都可以做自由貿易區，那為什麼金門不能是國際港？「只要把金門變成國際港就可以自由貿易，照總統賴清德說法，兩岸互不隸屬的話不就是可以國與國的貿易往來？」

陳玉珍強調，以金門的地理位置來講，金廈融合、金廈同城化、一日生活圈是已經形成，典型的金門人週休二日會去大陸玩，因為近，交通費很便宜，而目前通水已經完成，金門現在的水大概70%是靠中國大陸來的，「最好電也趕快通一通，那麼便宜幹嘛不通呢？」