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分手後買套套「竟存她載具」　一票人冷笑：超故意

前男友買「這物」發票竟存她載具　一票人直言：故意的

▲原PO表示，前男友存保險套存她載具。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

一名女網友表示，前男友之前在手機綁她的載具，分手後都沒看到對方消費，近日卻突然發現男友買保險套，「好啦！知道你有新對象了啦！」有人直呼，「故意的吧，如果剛好你有對象，可能是想要讓妳現任看到這發票」。

原PO在論壇《Dcard》發文，「前男友以前在手機綁了我的載具存發票，分手後好一段時間沒看見他的消費紀錄，反正也分手了撤掉也是應該的，結果前幾天突然跳了一個我沒印象的紀錄。」

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從照片中可見，前男友買了超薄保險套。原PO說，「好啦！知道你有新對象了啦！感謝您幫我存發票喔，有中五百會記得通知您的，非常感謝。」

此文一出，網友紛紛留言「會不會他是故意刷給你看到的」、「會不會他是故意刷給你看到的」、「說不定妳中獎，他也中獎」、「你怎麼感覺很釋懷」、「故意的吧，如果剛好你有對象，可能是想要讓妳現任看到這發票」。

也有人說，「妳這個算不錯了啦，我兄弟遊戲還綁著前女友的卡，原本雙方都還不知道，直到有一次突然不能儲值，查了才知道那張卡被盜刷看線上A片所以女方就把卡剪了。」

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