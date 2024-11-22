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超噁！新竹河濱上演「六腳獸」　議員慢跑驚：保險套黏石椅沒人清

▲▼新竹市河濱公園3人上演「六腳獸」，保險套黏在石椅上無人清理。（圖／翻攝曾資程臉書）

▲新竹市河濱公園3人上演「六腳獸」，保險套黏在石椅上無人清理。（圖／翻攝曾資程臉書）

記者莊智勝／新竹報導

新竹市頭前溪河濱公園左岸驚傳淪為「野砲戰場」，有民眾晚間遛狗發現，3名男子竟直接在路邊石椅上演「六腳獸」激戰，且用過的保險套還黏在石椅上，20日經媒體報導披露後，市議員曾資程21日下午趁空檔前往現場慢跑巡視，竟見該枚保險套仍黏在原處尚未清除，直言「觀感實在不好」！

日前新竹市有民眾爆料，晚間出門前往河濱公園遛狗時，遠遠就看到2個半裸男子、與另名全裸男子直接在路邊石椅處上演「口愛」活春宮，且當時現場還有民眾在跑步，3名男子不顧旁人目光，直接在公眾開放休憩空間上演「男上加男」，且「六腳獸」激戰過後的保險套還直接黏在石椅上，讓目擊民眾當場嚇傻。

離譜的是，整起事件20日經媒體報導披露後，市議員曾資程21日下午抽空前往慢跑時，竟然發現該枚保險套仍然留在石椅上，當場傻眼直呼「蛤？保險套還留在現場！」

曾資程表示，日前接到家長陳情，頭前溪左岸是市民朋友喜歡前往遊憩的景點，但日前晚間卻出現3男上演「六腳獸」，擔心恐有治安疑慮，且在開放空間進行限制級行為，萬一被小朋友撞見，恐嚴重影響身心發展。

曾資程除呼籲在開放空間進行私密行為的民眾自制，以免觸法且造成他人困擾與恐慌，同時也要求市警局加強巡邏，「另外負責左岸維護的環保局，新聞敏感度稍嫌不足，媒體報導後還讓保險套留在現場，觀感實在不好。」

▲▼新竹市河濱公園3人上演「六腳獸」，保險套黏在石椅上無人清理。（圖／翻攝曾資程臉書）

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