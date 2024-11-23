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芥菜種會「暖東送愛」3000份禮物溫暖花東認養童家戶

▲芥菜種會「溫馨聖誕季 把愛送出去」起跑。（圖／芥菜種會提供，下同）

芥菜種會「溫馨聖誕季 把愛送出去」起跑。（圖／芥菜種會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年接連的天災，困難家庭的照顧者面臨更多的挑戰。藉著聖誕節的腳步臨近，基督教芥菜種會「溫馨聖誕季 把愛送出去」21日起跑，東部地區以花蓮習藝所為主場，透過社工、「雅惠和安安」社區助人志工和愛心企業參與，接力將3000份禮物陸續送到花蓮及台東地區的認養童家庭。

習藝所「以工帶振」團隊也參與禮物製作、打包與分送，讓社區需要者獲得收入與尊嚴生活，用一份禮物實現「雙向祝福」。

來自認養童家庭的小揚今年10歲，他的父親在去年工地事故中受傷，無法繼續工作，媽媽當時腹中懷著第5個孩子，全家經濟頓時陷入困境，芥菜種會透過急難救助、生活物資與認養金等即時提供援助。今年0403花蓮地震，再度重創小揚的家，芥菜種會協助家園修繕，結合技能培力與工作機會，小揚的父母加入「以工帶振」團隊，參與包括聖誕節禮物包裝，紓解家中經濟困境。

▲芥菜種會「溫馨聖誕季 把愛送出去」起跑。（圖／芥菜種會提供，下同）

東部地區將送出超過3000份禮物為認養童和家庭照顧者帶來祝福。

芥菜種會東區助人網中心副處長吳雅琴表示，地震、風災接連襲擊發展條件相對較為艱困的東部地區，許多家庭不僅基本的居住安全受威脅，更失去原本賴以維生的技能與工作機會。

透過這次的活動，希望祝福孩子，更讓家庭照顧者能感受到愛與支持。「以工帶振」團隊以工作4小時為計算單位，迄今一個月共計有86人次在習藝所參與打包禮物，獲得經濟上的幫助。

今年「把愛送出去」活動，芥菜種會為花東地區募集超過1800份的兒童背包和文具組等作為孩子的聖誕禮物。習藝所培育的「織娘」團隊，也參與製作上百份精美原民編織提袋，作為家庭照顧者的禮物。

▲芥菜種會「溫馨聖誕季 把愛送出去」起跑。（圖／芥菜種會提供，下同）

認養童小揚的父母加入「以工帶振」團隊，協助禮物打包賺取收入，穩定家庭經濟。

芥菜種會感謝社會各界支持，以及新光人壽慈善基金會、全虹企業股份有限公司、GEOS大世界外語學院等10家企業參與，串聯社區力量，與社工、志工和合作教會，一同將聖誕禮物送到認養童的家庭。

芥菜種會認養服務提供經濟支持、關懷訪視、教育、培力與工作機會等，從扶助到扶立，幫助關懷困難家庭走出困境。期盼社會大眾長期關注與支持，幫助更多家庭穩定生活。

相關訊息請洽芥菜種會官網https://lihi1.com/dRqJO

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