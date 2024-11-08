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完成眼科手術2萬例！守護靈魂之窗　花慈李原傑獲醫療奉獻獎

▲花蓮縣衛生局局長朱家祥頒發第十七屆花蓮縣醫療奉獻獎給李原傑醫師。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮縣衛生局局長朱家祥頒發第十七屆花蓮縣醫療奉獻獎給李原傑醫師。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院眼科部主任李原傑醫師，2001年7月從台大醫院來到花蓮慈濟醫院，完成的各類眼科手術，總數超過兩萬例，其中以花東地區的角膜移植手術為例，大約95％以上都是由李原傑主任完成。獲得商業週刊舉辦醫護專業人員票選全台百大醫師的肯定，24年來守護花東民眾靈魂之窗的用心，讓李原傑主任在2024年醫師節前，獲得花蓮縣醫師公會第十七屆醫療奉獻獎。

「最忙的時候，一天要開將近三十台刀。」在許多人的印象中，花東地區自然環境多，有助於視力的保養，而且感覺原住民的視力都很好，但是李原傑主任表示，眼睛的健康問題可不是只有近視，在花東地區最常遇到的問題之一就是白內障。根據健保平均住院就診率統計，2022年以每十萬人口就診率為單位，白內障就診率排名第一名的就是花蓮縣的194，第二名是台東縣的110，而且遠遠超過第三名高雄縣的59，以及全台灣平均值的34。

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▲花蓮縣衛生局局長朱家祥頒發第十七屆花蓮縣醫療奉獻獎給李原傑醫師。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼李原傑主任帶著團隊前往偏鄉小學進行眼科義診。

超過兩萬例的眼科手術之中，包含了李原傑主任為花東地區引進的視網膜手術及屈光雷射手術，而且李主任還是臺灣執行微創青光眼手術的先驅之一，執行微創青光眼XEN引流手術近兩百例，並於國際會議Beyond Asia 2023與Beyond Asia 2024分享臨床經驗。

臨床盡心守護健康的同時，李原傑主任也投入創新研究，希望能突破現有的醫療限制，近年來發表有關「棕梠酸甲酯」的研究，登上國際排名第一的心血管疾病期刊Circulation雜誌，並且獲得第二十二屆王民寧獎「國內醫藥研究所博士班優秀論文獎」；對於困擾許多人的乾眼症，李原傑主任也發現幹細胞的相關應用，並且申請到美國與日本的專利，期望未來能嘉惠乾眼症病患。

▲花蓮縣衛生局局長朱家祥頒發第十七屆花蓮縣醫療奉獻獎給李原傑醫師。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「有了這副眼鏡後，終於能看清楚黑板了！」不只在門診診間、手術室、研究室、國際醫學會上，可以看見李原傑主任的身影，臨床工作的空檔，李原傑主任也曾帶領團隊，到距離醫院四十公里外的花蓮縣萬榮鄉，與慈濟東區人醫會及眼鏡廠商，共同為偏鄉國小學童進行眼科義診及免費配鏡服務。花蓮縣醫師公會理事長周朝雄表示，花東地區地形狹長，醫療資源分布不均，花蓮縣的中南部尤其缺乏眼科相關醫療資源，所以，真的很感謝眼科同業們的付出。

李原傑主任表示，早年花東地區的眼科醫師很少，面對每天各式各樣的眼科疾病，在當時環境下的眼科醫師必須「樣樣通」，除了常見的近視、青光眼、白內障或角膜移植之外，還會遇到罕見疾病造成的眼睛健康問題，其中就包含了黏多醣症。因此，李原傑主任也在台灣黏多醣症協會的邀請下，開始研究黏多醣症。

▲花蓮縣衛生局局長朱家祥頒發第十七屆花蓮縣醫療奉獻獎給李原傑醫師。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

李原傑主任為早產兒進行眼科檢查。

李原傑主任說，他曾經遇到一位二十四歲罹患了黏多醣症的年輕人，對方來到診間的時候，基本上是幾乎看不到的狀況，只能微微看見眼前的模糊人影和輪廓，後來安排病人接受角膜移植及青光眼引流手術，手術後這位年輕人說，他終於能看清家人的臉了。李原傑醫師說，雖然這位年輕人在手術五年後，仍然因為罕病而過世，但是能夠為他的人生帶來片刻光明，不僅是病人與家屬感受深刻，自己的心裡也是滿滿的感動。

如果說醫師能看見不同病人的人生經歷，那麼眼科醫師就是能讓許多病人看見光明、看見希望的指引。李原傑主任表示，花蓮慈院的眼科團隊不僅守護著民眾的靈魂之窗，同時也是花東地區眼科同業的後盾，這些年來從醫學教育到臨床醫療與研究的過程中，自己總是秉持著一個觀念，那就是「以病為師」。

李原傑主任說，很感恩有幸能擁有許多人一生難遇的經歷，無論是罕見疾病還是常見眼疾，每一次醫治病人的經驗，都是一分寶貴的累積，有機會能讓未來病人的治療結果會更好。
 

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