挑你所需去看看吧！芥菜種會「分享免廢市集」 11 ／24下午登場

▲花蓮習藝所免廢市集活動海報，邀請民眾參與。（圖／芥菜種會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一年一度「mseasug分享免廢市集」將於24日下午3點在基督教芥菜種會花蓮習藝所登場，邀請民眾將家中閒置物品帶到市集交換與分享，讓物品發揮更大的價值。習藝所作為青少年休閒育樂的服務據點，當天活動也將由青年們帶來木箱鼓、吉他演奏、街舞等才藝表演，現場並有災害預防性體驗遊戲，邀請民眾一同參與，為社區帶來正面影響力。



市集地點「花蓮習藝所」位於新城鄉北埔村，根據花蓮縣戶政資料顯示，新城鄉目前約有1500位青少年，但適合青少年參與的活動資源仍然不足。芥菜種會以「兒少為本、家庭為核心、社區為基礎」的服務理念，獲花蓮縣政府主辦少年社區據點，設立「新城青春Young基地」，為北花蓮的青少年提供多元、安全探索的成長環境。

▲新城青春Young基地活動結合50+咖啡館，由長者指導青年體驗職涯技能。



芥菜種會東區助人網培力中心組長蔡清蓮表示：「我們曾接觸過的一位孩子，因放暑假，跟著朋友到海邊玩耍時，不幸遭大浪捲走，讓人非常難過。偏鄉地區的青少年，真正缺乏的是陪伴與支持」。新城青春Young基地提供青少年課後安全的休閒空間，設有樂器、街舞等才藝課程，及課業輔導和桌遊活動，讓有需求的青少年可以在社區中獲得資源。



芥菜種會東區助人網推動中心主任江愛美說，這次市集主題〝mseasug〞，源自太魯閣族語，意為分享。今年「mseasug分享免廢市集」，再次於習藝所舉辦，免廢攤位現場歡迎民眾把東西分享出來，給需要用到的人手中，讓資源循環再生。現場並有文創小物、手作品、經絡舒壓和闖關遊戲等攤位，以及熟齡培力說明等服務；「新城青春Young基地」的青少年也將展現成果，帶來音樂和表演節目。

▲新城青春Young基地提供花蓮北區青年自我探索課程。



芥菜種會透過推動三福助人網，致力社區的助人工作。面對今年花蓮遭受地震和連接的颱風重創，投入「以工帶振」的人力，在玉里鎮和卓溪鄉等地協助清理家園，讓受災戶早日回到安穩生活。

11月24日（週日）下午3點到5點，邀請大家一起走進習藝所，讓愛與分享在這片土地上流動。歡迎連結花蓮習藝所社群網站https://lihi1.com/H88ak，掌握最新訊息。