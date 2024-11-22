最強冷空氣下周報到　兩波降溫「下探13度」

▲下周將有兩波強冷空氣，低溫下探13度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(23日)受東北季風影響，北台灣整天涼，低溫下探18度，周日和下周一氣溫回升，不過下周將有兩波降溫，下周二將出現入秋首波最強冷空氣，強度挑戰大陸冷氣團，溫度一路下滑，下周四清晨最冷，北台灣低溫下探13度，下個周末將再有一波冷空氣接力。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天仍受東北季風影響，北台灣整日涼，溫度約18到21度，中南部高溫約26到27度，中南部和花東低溫約18到20度；周日和下周一東北季風減弱，溫度回升，其中下周一高溫可到26到28度。

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黃恩鴻指出，明天水氣減少，桃園以北、宜花多雲時陰偶有零星雨；周日和下周一降雨更零星，下周一更可見陽光、晴到多雲。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

不過下周二將有一波強冷空氣南下，黃恩鴻表示，下周二降雨將影響到周三上半天，北部、東半部有局部短暫陣雨，中部山區有零星雨；下周三下半天到下周五轉乾冷，天氣偏晴到多雲，僅東半部有零星短暫雨。

黃恩鴻提醒，下周二強冷空氣南下，最冷時間點落在下周四清晨，北台灣溫度約13到15度，中南部和花東約15到17度，台北站溫度約14度上下，該波強冷空氣強度為東北季風或大陸冷氣團，將是入秋最強冷空氣，下周二到下周四溫度將一路降溫，下周五白天才會略微回升。

緊接著下個周末還有一波強冷空氣南下，黃恩鴻表示，下周將有兩波冷空氣，至於第二波也會比現在冷，強度仍待觀察。

▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）