促進歐洲文化交流　新北市圖16部精選強片免費放映

▲新北市立圖書館16部精選強片免費放映。（圖／新北市立圖書館提供）



記者郭世賢／新北報導

到歐洲旅遊是許多人的願望清單！為了讓大家對歐洲文化有更深的認識，新北市立圖書館特別與歐洲經貿辦事處合作舉辦第20屆「臺灣歐洲影展」，11月21日起至12月22日止，於總館及15個圖書分館放映16部叫好又叫座的精選強片，讓新北市民在圖書館就能免費欣賞奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、匈牙利、義大利、立陶宛、盧森堡、荷蘭、波蘭、西班牙、瑞典、瑞士以及英國等16個歐洲國家的精采電影，喜歡看電影的民眾千萬別錯過！

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，為促進多元文化交流，特別透過與歐洲影展的合作，讓大家可以藉由欣賞電影認識歐洲國家的生活、藝術和語言的多樣性，尊重與傳遞多元文化。此次精選西班牙、比利時、奧地利、荷蘭、芬蘭等16個國家電影代表作，包括開幕首映片為探討新移民故事的西班牙電影《大叔打零工》，曾榮獲2022年國際獨立電影節國際競賽最佳導演與入圍最佳影片。

吳佳珊說，另描述大齡熟女在婚姻受挫後，意外開啟追夢之路的瑞典喜劇片《星期二烹飪課》、絕對能讓推理迷們看個過癮的芬蘭推薦片《泳池怪誕》、講述王室名人黛安娜王妃傳奇生平的英國紀錄片《王妃》、瑞士勵志電影《浮生蘇黎世》、以及荷蘭《不朽戀習曲》、丹麥《戰火下的吻》、德國《勇敢愛著你》等愛情電影，類型豐富多元，每一部都是不容錯過的電影佳作，免費自由入場。

除了從電影了解不同面貌的歐洲，還有電影分享會、電影場景立體卡片製作、以及電影主題書展等，讓大家可以從不同面向感受歐洲風情。11月23日（六）「我與歐洲電影的距離」與12月21日（六）「跨文化的映像交匯」電影分享會，分別邀請到導演廖士涵與影評人塗翔文，將帶大家用不同角度欣賞歐洲電影的拍攝與敘述手法。

12月8日（日）「立體電影！手作彈跳卡片」則教大家製作電影場景的立體卡片，另外，還有FB留言抽電影票活動，只要到新北市立圖書館粉絲專頁活動貼文下分享歐洲影展觀後感，即可抽電影票。詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2953-7868分機8012王小姐。