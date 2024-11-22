兇版E級李珠垠來了！金賢姈＋安芝儇「韓辦桌2人組」　內門喊好香

▲ 台鋼雄鷹「WING STARS」韓籍啦啦隊成員安芝儇(中)，帶金賢姈(左)一起吃辦桌菜 。（圖／翻攝安芝儇YouTube頻道）

記者吳奕靖／高雄報導

台鋼雄鷹《WING STARS》韓籍啦啦隊成員安芝儇，擁有亮眼外型、滿滿活力獲封「最強外掛」，定居高雄邁入半年的她，台味越來越濃，還帶著水原FC啦啦隊成員金賢姈一起到內門吃阿隆師的辦桌菜，兩人狂嗑模樣萌翻全場，但這場體驗辦桌美食，因為阿隆師在韓國唸書的二兒子出現，差一點變成相親大會。

今年5月正式定居台灣，喊出「我是高雄人」的安芝儇，現在還能當起地陪，帶著金賢姈一起大啖台灣美食，而且吃的還是台味十足的辦桌菜。負責上菜的是「辦桌菜代表」內門阿隆師大兒子，每一道都菜都有著古早台灣味，大碗澎湃，安芝儇、金賢姈吃到筷子停不下來，聽到這一桌價格3580元，更是露出不可置信的表情。

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▲ 「WING STARS」韓籍啦啦隊安芝儇（右），帶金賢姈到內門 。（圖／翻攝安芝儇YouTube頻道）

「我覺得這個最好吃！」，金賢姈大讚「唐朝一品封肉」，一旁的安芝儇同聲附和，但嘴巴可沒閒著；吃著吃著突然氣氛變了，阿隆師在韓國求學二兒子突然出現，現場瞬間冒出粉紅泡泡，安芝儇雖然大方還是不免露出害羞表情，下秒連阿隆師出現，都公公都一起見了，辦桌體驗成了「相親大會」。

「內門阿隆師」從辦桌外燴起家，目前已經成為辦桌菜的代表性品牌，每年過年的年菜組合更是民眾心中的年夜飯首選，今年推出年菜組合，能夠讓韓國人氣啦啦隊安芝儇帶著金賢姈到內門享用古早味台菜。阿隆師表示，辦桌菜在台灣人心中擁有許多回憶和情懷，還好過往流水席辦桌吃道的美味透過網路訂購就能在家享受。

▲ 安芝儇吃辦桌菜，覺得非常好吃。（圖／翻攝安芝儇YouTube頻道）