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快訊／黑浮集團即日起全台停業！　「廣招投資人合作」盼度難關

▲黑浮咖啡。（圖／記者許宥孺攝）

▲黑浮集團爆發財務危機，即日起全台店面暫停營業。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

從高雄起家的連鎖咖啡店「黑浮咖啡」爆發財務危機，集團今(22日)發布聲明稿，宣布即日起，集團旗下品牌暫停營業，所有夥伴帶薪休假恢復身心，而集團將啟動「共創新生計畫」，投資人可以是企業或個人，集團希望參與者支持品牌新生，短期內讓分店營運穩定，中期則聚焦在品牌重塑轉型，長期則是進軍國際。

黑浮集團爆發財務危機，引發消費者對儲值金的關注，近日店面湧入大量顧客花光儲值金，甚至有店家原物料售罄，提早歇業。集團今日發布聲明稿表示，22日起，集團旗下品牌暫停全台營業，進行一段短暫休整，並讓所有夥伴帶薪休假，以恢復身心，蓄力迎接未來的挑戰與轉機。

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▲大批消費者衝店面花光儲值金。（圖／民眾提供）

▲大批消費者衝店面花光儲值金。（圖／民眾提供）

▲奎克咖啡。（圖／記者許宥孺攝）

▲奎克咖啡可供餐飲所剩無幾，一杯咖啡要等3小時。（資料圖／記者許宥孺攝）

黑浮集團指出，將啟動「共創新生計畫」，並且全力進行重整措施。首先，強化供應鏈管理，確保物料供應穩定，為恢復營業做好萬全準備。其次，重新整合內部人力資源，提供夥伴充足支援與專業培訓，提升整體服務品質。此外，優化顧客服務機制，針對儲值金、寄杯及會員權益進行全面透明化調整，重建顧客信任。

創辦人暨執行長沈宗賢坦言，這是他創立黑浮集團以來最困難的一刻。他說：「作為一個經營者，看著我們的夥伴連日來在顧客暴增的壓力下竭盡全力應對，難以分身；夥伴的辛勞和堅守，讓我更加堅定必須暫停營業，給每一位夥伴一個喘息與重整的機會。這不僅是對員工的尊重，也是對顧客的負責。」

黑浮集團承諾，所有顧客權益將受到完整保障，並將通過官方社群即時發布陸續恢復營業相關公告，讓每位支持者都能安心等待「黑浮集團共創新生計畫」，讓品牌分店重新起航。

▲▼奎克咖啡。（圖／記者許宥孺攝）

▲黑浮集團啟動共創新生計畫，盼企業、大眾支持品牌度過難關。（圖／記者許宥孺攝）

黑浮集團表示，今日起啟動共創新生計畫，參與者將有機會深入了解黑浮集團，理解品牌成長的每一步；並以參與者的角色，用全新合作形式，成為黑浮集團品牌分店延續新生的共同建造者。這是一次餐飲界的全新實驗，也是一次讓社會力量與商業願景結合的創舉。

黑浮集團期許共創新生計畫執行後，短期內讓品牌各分店的營運穩定，解決供應鏈與人力挑戰。中期目標聚焦品牌重塑與數位化轉型，讓服務更智慧、更貼近顧客需求。長期則著眼積極佈局全台與進軍國際餐飲；讓台灣餐飲饗耀全球。盼支持餐飲創新的企業或熱愛美食的大眾，以實際行動支持參與品牌各分店新生。

▲大批消費者衝店面花光儲值金。（圖／民眾提供）

▲黑浮集團旗下品牌即日起暫停營業。（圖／民眾提供）

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