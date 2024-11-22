獨／正妹控人孔蓋奪命！遇職場霸凌斜槓法律　為母先告國賠

▲林小姐出面控訴就是慢車道的人孔蓋奪走母親的命 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄人孔蓋殺人！一名林姓女子指控自己的母親騎車在路上，結果因為壓到人孔蓋導致摔車，送醫搶救3天不治，她痛批人孔蓋變成了街頭殺人暗器，聲淚俱下要求高雄市政府工務局還她一個母親。原本擔任口腔衛生講師的她，因為遭到霸凌，所以在2年前斜槓學法律，現在還沒為自己遭到職場霸凌討公道，就先得要為母親提告國賠。

「我媽媽走了！」林小姐哭著說64歲的母親能走能跑，身體非常健康，而發生事情的當天，是要騎車去買菜，但沒想到卻是天人永隔，當天接獲電話時，她根本就不敢相信怎麼會發生這種事，事後拿到行車記錄器畫面之後，仔細觀看之後發現肇事的應該是人孔蓋，她質疑：「那個高低落差已經有1公分多了，在金屬的邊緣，每天被行經車輛的輾壓，結果造成更平滑，已經沒有止滑的係數了，她（指母親）就是騎車壓到人孔蓋，所以....因為這個原因，媽媽就不見了」。

▲奪命人孔蓋的周邊路面的確明顯不平 。（圖／記者吳奕靖攝）



▲林小姐母親的機車側邊的殼整個破損 。（圖／記者吳奕靖攝）

林小姐的母親送醫後3天不治。林小姐在辦完母親的喪事之後，向《東森新媒體ETtoday》控訴，質疑人孔蓋殺人。而記者重回現場，的確發現人孔蓋周邊道路是屬於高低不平，而且汽機車經過這個人孔蓋時，都會發出聲響，表示人孔蓋的跟路面並非完全密合，才會造成聲響情況。

林小姐痛批，事發後市府相關局處都不聞不問，一條人命就這樣不見了，而這條命還是自己母親的命，所以曾經在護校擔任講師的她，之前因為遭到職場霸凌，原本在兩年前考上大學法律系進修 ，想為受到職場霸凌的人發聲，不過現在得先用自己的所學替母親在法院討公道，向市府申請國賠。