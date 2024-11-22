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獨／人孔蓋奪命驚悚畫面曝！「路面暗器」害摔車　女翻3圈慘死

記者吳奕靖／高雄報導

高雄人孔蓋殺人！一名林姓女子指控自己的母親騎車在路上，結果因為壓到人孔蓋導致摔車，送醫搶救3天不治，事後她調到同時行經車輛的行車記錄器，拍下整個摔車過程，證實人孔蓋變成了街頭殺人暗器，現在的她決定提告國賠，追究相關單位的責任。

後方行車記錄器拍下林母當天摔車時的情況，時間在11月9日早上接近十點左右，林小姐的母親騎車經過高雄市民族二路、同新街口時，突然間就整個摔車，人車都整個噴飛在地上滑行，林小姐的媽媽還在地上滾了3圈，而當時提供行車記錄器畫面的汽車駕駛看到這一幕，還趕緊踩了煞車，就怕不小心造成二度傷害，林小姐的母親送醫後3天後仍然不治。

▲林小姐的母親在經過這個人孔蓋時（箭頭處），就出現車輛不穩的情況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林小姐的母親在經過這個人孔蓋時（箭頭處），就出現車輛不穩的情況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

林小姐在辦完母親的喪事之後，拿著事發當下的行車記錄器畫面，出面向《東森新媒體ETtoday》控訴，她說仔細觀看之後發現肇事的應該是人孔蓋，她質疑：「那個高低落差已經有1公分多了，在金屬的邊緣，每天被行經車輛的輾壓，結果造成更平滑，已經沒有止滑的係數了，她就是騎車壓到人孔蓋，所以....因為這個原因，媽媽就不見了」。

林小姐痛批「現在都已經出人命了，政府還要放任人孔蓋要建在馬路慢車道的正中間嗎？難道設計不會考量到行經路人的用路安全嗎？騎車就像是戰鬥一樣，為了要閃人孔也不是，騎過去窟窿彈飛也不是，那我們要怎麼辦嗎」？學法律的她，現在決定要用自己的所學替母親討公道，接下來她要向市府申請國賠，就算打官司要花一段時間，但她已經做好準備「長期抗戰」，也要為所有的用路人爭取行車「平」權。

▲林小姐的母親在經過這個人孔蓋時（箭頭處），就出現車輛不穩的情況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林小姐的母親在經過人孔蓋後，人車就失去重心 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林小姐的母親在經過這個人孔蓋時（箭頭處），就出現車輛不穩的情況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林小姐的母親在路上翻滾3圈，送醫後3天不治 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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