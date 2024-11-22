國營事業「土開公司」也爆霸凌案　大股東港務公司：盡速調查

▲高雄港區土地開發公司也爆發霸凌爭議。（示意資料圖／記者許宥孺攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣港務公司持股超過5成的「高雄港區土地開發公司」爆發霸凌爭議，一名高層在辦公室咆哮錄音檔曝光，不但狂吼員工「頂什麼嘴，幹什麼你」、「你以為我治不了你是不是」，讓員工心生恐懼，還有孕婦下班得去看身心科。台灣港務公司表示，已成立專案調查小組，將勿枉勿縱保護同仁，盡速調查霸凌案件。

一名過去曾擔任高雄市工務局長、現任職高雄港區土地開發公司的高階主管，遭爆料在辦公室內時常拍桌咆哮，讓許多員工心生恐懼，咆哮錄音檔也曝光，該名主管不斷痛斥員工「頂什麼嘴，幹什麼你」、「你以為我治不了你是不是」，前後長達10分鐘，甚至會威脅員工他是從「高雄市府來的」，讓員工心生恐懼，更傳出有孕婦下班得去看身心科。

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由於「高雄港區土地開發公司」由高雄市政府和港務公司分別持股49%和51%，身為大股東的台灣港務公司也發出聲明表示，今（22）日下午1點41分獲悉後，港務公司即刻啟動並成立專案調查小組，以勿枉勿縱的積極態度保護同仁，並盡速調查霸凌案件。

台灣港務公司表示，港務公司在112年起已加強宣導防止職場不法侵害案件，並舉辦相關課程，也請子公司高階主管參加課程，以完善員工職場霸凌防治與處理之權益及保障。