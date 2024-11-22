相差152公分！全球「最高」與「最矮」女性同框喝茶　驚奇畫面曝

▲ 相差逾150公分的全球最高與最矮女性同框喝茶。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球身高最高女性蓋爾吉（Rumeysa Gelgi）和最矮女性阿姆奇（Jyoti Amge）參加11月9日「國際金氏世界紀錄日」紀念活動，首度面對面相見歡，兩人身高足足差了超過150公分，同框畫面令人驚奇。

綜合CNN等外媒，來自土耳其的蓋爾吉身高215.16公分，是一名網頁設計師，因罹患罕見的韋弗綜合症（Weaver Syndrome）導致快速長高，2021年獲認證為全球現存最高女性。來自印度的女演員阿姆奇則罹患軟骨發育不全症（Achondroplasia），導致骨骼發育不良，身高僅62.8公分。

BBC於21日公開27歲的蓋爾吉與30歲的阿姆奇初次見面的過程，儘管相差整整152.36公分，她們相處十分融洽。蓋爾吉熱情向阿姆奇打招呼，兩人互動親切。阿姆奇受訪時也表示，「第一次見到世界上最高的女性真是太棒了！她個性很好，我覺得跟她相處很舒服」；蓋爾吉則稱她和阿姆奇有許多共同點，「我們都喜歡保養自己、化妝、美甲和珠寶」。

她們同桌喝茶聊天，蓋爾吉坐在輪椅上，阿姆奇則坐在椅子上，和彼此分享生活點滴。兩人都獲選為金氏世界紀錄70周年代表性人物，阿姆奇興奮說道，「我無法形容我有多開心！」蓋爾吉也表示，「能夠和喜歡的藝術家和運動員並列的感覺難以言喻」。