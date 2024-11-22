謝宜容態度強硬　因為有「1強大靠山」！律師曝：處分一定會廢掉

▲謝宜容。（圖／勞動力發展署北基宜花金馬分署）



記者施怡妏／綜合報導

勞動部勞動力發展署北分署日前爆發霸凌事件，北分署長謝宜容連日神隱，引發輿論撻伐，今（22）日在YouTube上傳道歉影片。對此，律師林智群指出，事件爆發後，謝宜容態度強硬且神隱，最關鍵的原因是，「她是事務官（公務員）啊」，只要不貪污不犯大錯，很難降職、停職，免職更難。

律師林智群在臉書發文，謝宜容是事務官，所以態度才會這麼強硬，「如果是政務官，一定是道歉下台，可是她是公務員，要拔掉她的身份是很難的」，只要未涉及貪污或重大過失，要降職停職都很難，免職更難，行政機關可以做出處分，公務員也可以提行政訴訟，要求廢棄原處分。

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根據勞動部第一份調查報告，謝宜容涉及的多起事件，經審查後並未呈現足夠支持記兩大過免職的事證。然而，在社會輿論壓力下，勞動部只好這樣處理。林智群律師指出，「謝女接下來走行政訴訟，那個記兩大過免職的處分一定會被廢棄掉的」。

林智群強調，「謝女的底氣是這樣來的，她可以不甩勞動部、行政院，因為她有公務員身份保障」。

林智群也貼出公務人員保障法，直呼「謝女最大的靠山」，根據法規第9條，公務人員之身分應予保障，非依法律不得剝奪。基於身分之請求權，其保障亦同。第9-1條。公務人員非依法律，不得予以停職。公務人員於停職、休職或留職停薪期間，仍具公務人員身分。但不得執行職務。

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