狂賀中華隊打爆美國！超商咖啡飲品「買1送1」優惠來了

▲中華隊打爆美國，晉級東京巨蛋4強複賽首場勝利，超商推出優惠狂賀！（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

2024「世界棒球12強賽」進行4強超級循環賽，台灣今（22日）以8比2擊敗美國，也是中華隊晉級東京巨蛋4強複賽的首場勝利！超商也紛紛祭出優惠狂賀，7-11門市推出思樂冰「買1送1」，APP也有英式紅茶等飲品「買2送2」，萊爾富推出烘焙麵包、Hi café 特大杯全品項「買1送1」。

▲7-11歡慶贏球優惠。（圖／業者提供）



★7-ELEVEN

7-11門市11月23日～11月24日優惠：

思樂冰大杯全口味，買1送1。

▲▼7-11狂賀中華隊贏球優惠。（圖／業者提供）

「OPENPOINT行動隨時取」11月23日～11月24日限時開賣：

CITY TEA英式紅茶，買2送2。

CITY CAFE濃萃拿鐵，買2送1。

PowerBOMB爆能能量飲料225ml，買1送1。

Energy Time機能凍飲(電解質PLUS/元氣PLUS)，買1送1。

SF玉米棒(海苔/起司/玉米濃湯)，買2送2。

高露潔纖柔牙刷3入，買1送1。

▼超商推出贏球優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家狂賀「奪美的勝利」，11月22日下午4點起至11月23日，APP隨買跨店取推出：

大杯單品美式，買1送1。

不知春茶，買1送1。

大杯單品拿鐵，買2送1。

▲▼全家推出贏球優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

Hi café特大杯系列全品項「買1送1」，不同價位以「兩件5折」計算。

指定烘焙麵包「買1送1」：包括菠蘿麵包、草莓麵包、紅豆麵包、奶酥麵包、克林姆麵包。

▲▼萊爾富贏球優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

「炸雞+可樂」組合59元，慶祝勝利：「黑胡椒雞塊」或「歐巴炸雞」，搭配「可口可樂」或「雪碧迷你罐」200ml，原價98元，組合價59元，為台灣隊勝利舉杯。

「蜂蜜特調系列」應援價7折：OKCAFE 即日起至11月24日，全新「蜂蜜特調系列」應援價7折優惠。

▼OKmart炸雞可樂優惠。（圖／業者提供）

