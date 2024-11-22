「江坤宇被砸球」這一幕超不捨　球評：難得看他這反應！全場氣炸

▲江坤宇被球砸中。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

這一球太過分！今（22日）對戰美國隊以8比2大勝，不過來到第8局上，「小可愛」江坤宇被球砸到，他隨即望向投手表示不滿，引發台灣網友怒吼抱不平，「恐怖欸美國怎麼那麼愛丟人」、「唉...運動精神呢」、「昨天對日本也是這樣」。

繼昨天日本隊4人遭美國隊觸身球爆痛，有網友提醒中華隊球員護具要戴好戴滿，果真台美大戰2度有選手被砸，尤其江坤宇被速球砸中，現場噓聲四起，休息室也一度引發騷動，有些球員都站起來了，而挨球的江坤宇，一度回瞪對方投手，但面對球僮，還是比出一個大大的「讚」。

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畫面引發網友不捨在Threads怒嗆，「搞什麼鬼啊，這根本故意的吧，這是國際賽不是大聯盟欸，砸一個隊長不夠還要再砸我們的游擊手是不是，157直朝肚子而去，你是想被動保團體告嗎？我們黃金柯基是你砸得起的嗎？」

大票網友忿忿不平痛批，「很明顯故意的報復球」、「美國是不是想被圍打？不要太過分欸」、「都是這一個投手在丟人的」、「唉...運動精神呢」、「夭壽！這球超過分」、「昨天對日本也是這樣」、「出手就是要砸他就是報復球吧」、「恐怖欸美國怎麼那麼愛丟人」。

轉播兩位球評也不捨表示，這有故意觸身球的嫌疑，難得看到阿坤有這麼大的情緒反應，隨後球僮上前關心，所幸江坤宇應該是無大礙。